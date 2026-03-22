台積電董事長魏哲家出席亞洲大學25周年校慶，並獲頒名譽博士，他的演講焦點聚焦AI與機器人應用，直言真正有用的機器人，關鍵不在表演動作，而在背後龐大的感測、運算與晶片能力，對此，財信傳媒董事長就謝金河在臉書發文進一步點出其中「台積電的底氣與厚度」。
台積電董事長魏哲家出席亞洲大學25周年校慶，並獲頒名譽博士，他的演講焦點聚焦AI與機器人應用，直言真正有用的機器人，關鍵不在表演動作，而在背後龐大的感測、運算與晶片能力，更直白表示，機器人「大腦」所需的核心半導體，台積電就占了相當高比重。
魏哲家指出，台積電近年幾乎可說是「everything AI」，半導體技術持續推進，也讓AI發展速度大幅躍升。隨著2奈米製程即將量產，晶片能力不只支撐生成式AI，也正進一步走向醫療、長照與機器人等實際應用場景，尤其在高齡化社會下，未來照護需求只會愈來愈高，機器人將是重要解方之一。
他也特別強調，機器人最重要的不是炫技，而是可靠性。若未來機器人真的要進入照護、醫療甚至日常生活場景，穩定度絕對不能出錯，這也是台積電的競爭優勢所在。魏哲家坦言，市場上競爭對手很多，也都很會講，但對機器人而言，可靠性不能只靠口號，必須建立在大規模量產與長期驗證能力之上。
對此，財信傳媒董事長謝金河發文分析指出，這段話可以看出魏哲家的信心，去年台積電在全球晶圓代工市占率拉升至70.4%，對手已經看不出到車尾燈。
謝金河也也引述寬量國際執行長李鴻基整理的兩項數據，一個是台積電在租稅承擔的重要性，另一個是台積電撑大了供應鏈。根據資料，台灣去年證交稅收2927.73億元，台積電成交佔10.2%，證交稅298.63億元；2025年台積電股息配發4667.79億元，政府持有8%，分得373.42億元，再加上台積電繳了3262.66億元的營所稅，全部加起來佔國防預算的60.8%，台積電對台灣的重要性已不用再多說。
另一個是台積電正撐大整個供應鏈，根據統計台積電供應鏈132家，2024年營收860億美元，到2035年將成長到3990億美元，對台股市值將從1550億美元拉升至1.59兆美元，很多企業會被台積電養大。
謝金河認為，這些年，台積電的獲利、毛利率頻創新高，不但推高加權指數，也讓台灣的能見度拉升至全世界。以前很多國家分不清楚台灣、泰國，現在說到晶片，大家都知道台灣，這也是台積電的底氣。
不過謝金河也認為，很奇怪的是，台灣固定有一群人每天都在駡台積電，從200元駡到2000元，還是不停地在駡，也讓他感嘆「這些都是愛別人國家的人吧！」
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魏哲家指出，台積電近年幾乎可說是「everything AI」，半導體技術持續推進，也讓AI發展速度大幅躍升。隨著2奈米製程即將量產，晶片能力不只支撐生成式AI，也正進一步走向醫療、長照與機器人等實際應用場景，尤其在高齡化社會下，未來照護需求只會愈來愈高，機器人將是重要解方之一。
他也特別強調，機器人最重要的不是炫技，而是可靠性。若未來機器人真的要進入照護、醫療甚至日常生活場景，穩定度絕對不能出錯，這也是台積電的競爭優勢所在。魏哲家坦言，市場上競爭對手很多，也都很會講，但對機器人而言，可靠性不能只靠口號，必須建立在大規模量產與長期驗證能力之上。
對此，財信傳媒董事長謝金河發文分析指出，這段話可以看出魏哲家的信心，去年台積電在全球晶圓代工市占率拉升至70.4%，對手已經看不出到車尾燈。
謝金河也也引述寬量國際執行長李鴻基整理的兩項數據，一個是台積電在租稅承擔的重要性，另一個是台積電撑大了供應鏈。根據資料，台灣去年證交稅收2927.73億元，台積電成交佔10.2%，證交稅298.63億元；2025年台積電股息配發4667.79億元，政府持有8%，分得373.42億元，再加上台積電繳了3262.66億元的營所稅，全部加起來佔國防預算的60.8%，台積電對台灣的重要性已不用再多說。
另一個是台積電正撐大整個供應鏈，根據統計台積電供應鏈132家，2024年營收860億美元，到2035年將成長到3990億美元，對台股市值將從1550億美元拉升至1.59兆美元，很多企業會被台積電養大。
謝金河認為，這些年，台積電的獲利、毛利率頻創新高，不但推高加權指數，也讓台灣的能見度拉升至全世界。以前很多國家分不清楚台灣、泰國，現在說到晶片，大家都知道台灣，這也是台積電的底氣。
不過謝金河也認為，很奇怪的是，台灣固定有一群人每天都在駡台積電，從200元駡到2000元，還是不停地在駡，也讓他感嘆「這些都是愛別人國家的人吧！」