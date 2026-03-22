日本靜岡縣一處山區21日上午發生土石流，登山客、山屋員工等共79人受困，今（22）日上午，已緊急確保一段繞道路線，已有4人下山，當地政府預計23日完成土石清除工作。
據日本NHK報導，21日上午9時50分，警方接獲通報，靜岡縣葵區田代市山區的縣道上發生土石流，約500立方公尺的土方從堤防滑落，縣道旁的斜面崩塌範圍寬約20公尺，並阻斷了道路。
受此影響，位於現場北側三處山屋住宿的登山客、中央新幹線（Maglev）工程的作業員，以及山屋的工作人員總計至少有79人無法下山，在一處溫泉湯屋避難，山屋內備有食糧，並未傳出有人受傷或身體不適。
當地政府獲報持續進行道路修復作業，22日上午，針對希望緊急下山的人員，已確保一條需橫跨深及腳踝的小溪後返回縣道的繞道路線，已有4人利用便橋下山，並未傳出受傷或身體不適狀況。
靜岡市已從22日早晨起，重新展開重型機具的土堆移除作業，預計將於23日內完成移除。
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受此影響，位於現場北側三處山屋住宿的登山客、中央新幹線（Maglev）工程的作業員，以及山屋的工作人員總計至少有79人無法下山，在一處溫泉湯屋避難，山屋內備有食糧，並未傳出有人受傷或身體不適。
當地政府獲報持續進行道路修復作業，22日上午，針對希望緊急下山的人員，已確保一條需橫跨深及腳踝的小溪後返回縣道的繞道路線，已有4人利用便橋下山，並未傳出受傷或身體不適狀況。
靜岡市已從22日早晨起，重新展開重型機具的土堆移除作業，預計將於23日內完成移除。