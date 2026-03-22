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總統賴清德21日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議；賴清德今（22）日則重申，重啟核電廠是基於AI產業用電需求與能源現實考量。對此，粉專「漂浪島嶼」不忍了開轟，執政黨終於不演了，更調侃多年來的反核遊行「群眾是在走心酸」。漂浪島嶼表示，此時翻出2019年廢核大遊行，當今在朝權貴拉著反核布條，喜孜孜和人民同在走上街頭；如今反核大迴轉，真是雙標髮夾彎的最佳示範。賴清德總統提出核安無虞、核廢有解、社會共識的復核三要件，不就是2021年核四商轉公投，前總統馬英九提出通過公投、安全強化、核廢選址等的重啟核四要件，國民黨的口水翻版。如果國民黨提出要件，完全被否決，為何民進黨提出要件，就成為可行？這種「他非我可」的邏輯，讓人難以理解，算是人民易騙，還是變臉成習。「更諷刺是，雖然國民黨長期擁核，但是2001核四復工，2026評估復核，都是民進黨所為。」漂浪島嶼指出，2001年還可推託在野逼迫，2026年在野沒能逼迫，總統就主動宣布，前後二度擁抱核電，讓人看見所謂堅持，不如一張薄紙。對於黨外到民進黨，政黨二本柱，台獨與反核，現今台獨變華獨，捧著中華民國借殼上市，反核也終於搖擺，宣布評估復核，民進黨二本柱皆倒，無異成為國民黨2.0，還有什麼差異可說嘴。漂浪島嶼直言，民進黨要變，世事難擋，當初高舉反核大旗，參與反核遊行，得權後就是欺騙與背叛，可憐是舉家上街的反核群眾，10多年上街，最後竟是走個心酸落寞。2001年，民進黨宣布核四復工，當年反核社運界，聯名發表譴責長文，痛斥民進黨背離社運，歷經政黨輪替，民進黨又出面反核；現今長期執政，再度評估復核，不再堅決反核，反核社運界是否還會聯名譴責，或是裝瞎沉默？漂浪島嶼進一步提到，更諷刺是，連長期宣稱反核的名嘴、網軍、青鳥，看見風向改變，都開始找理由，幫反核雙標髮夾彎，找個優雅轉身好說詞。至今，終於讓人了解，反核不是綠營鐵血教條，在國民黨執政，反核是選舉策略；一到民進黨執政，復核就變難違宿命。等到下次再政黨輪替，民進黨一定又再堅決反核，一路搖擺輪迴不已。