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▲張凌赫和田曦薇後期有浴池激情戲。（圖／翻攝自微博）

張凌赫和田曦薇在爆紅陸劇《逐玉》中的感情線是一大看點，張凌赫出道以來搭檔過許多女神級人物，虞書欣、徐若晗、白鹿、趙今麥等等，每次為了戲劇宣傳總會炒CP，不過他每次的表現都相當紳士，唯獨這次在宣傳時，聊到和田曦薇的床戲，他竟忍不住停頓，噗嗤一笑，讓劇迷看了姨母笑，「真不知道那一秒他腦補了什麼畫面。」還有人說他們真的非常登對，開始點鴛養譜。張凌赫在節目《入戲》中被問到印象深刻的一場戲，他想了想說，「是我跟女主醉酒...」講到這他忍不住低頭害羞地噗哧一笑，像極了要講笑話，結果卻先被自己逗樂的人，張凌赫接著說，「我跟女主酒醉之後一起洗澡，本來以為是木桶浴缸，在裡面拍一些纏綿的戲。」沒想到導演給他們的是一個浴池，張凌赫傻眼，「我們在裡面像打架一樣，已經出乎我的意料了，既緊張又刺激。」而那場戲在微博上也有預告畫面流出，兩人濕身激情擁吻，先是張凌赫捧著田曦薇的臉，田曦薇欲拒還迎將他推開，接著又忍不住撲上前，透過光影、演員濕髮的妝造，性張力爆棚。張凌赫演過許多古裝劇，不過這是他第一次演將軍，他開心說，「終於可以穿盔甲在戰場上奔馳了！」殺青後最捨不得的，竟然是「謝征」的盔甲，還說有點拍不過癮，直呼上陣殺敵，可能是身為男孩子的夢想與成就感。