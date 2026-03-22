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巴西朱塞利諾庫比契克（Juscelino Kubitschek）2024年發生斷橋意外，造成14人死亡、3人失蹤的嚴重傷亡，罹難者家屬近日公布事發當下，橋面無預警的瞬間斷裂，汽車、機車飛起後掉入湍急河水中，場面觸目驚心。據當地媒體Mix Vale、Jornal Nacional等報導，朱塞利諾庫比契克大橋在2024年12月22日下午近3時，發生嚴重坍塌事故，共造成14人死亡、3人失蹤，僅1人獲救。律師法奇內洛（Melissa Fachinello）近日也公布事發當下的畫面，事發時是下午三點，正是交通繁忙之際，可以看到橋上有許多汽車、機車，橋面突然應聲斷裂，駕駛完全反應不及，掉入托坎廷斯河（Tocantins River），還有一名機車騎士瞬間飛起，場面觸目驚心。事發當下，當地議員朱尼爾（Elias Junior）正好在拍攝橋樑龜裂情況，意外紀錄下橋樑坍塌瞬間。這起嚴重的斷橋事故，造成3輛機車、1輛轎車、2輛小貨車及4輛大型貨車墜河。18名墜橋者中僅有1人倖存，罹難者包括25歲女性與46歲男性機車騎士，以及多名貨車駕駛。另外，當時或車上載運76噸硫酸與2.2萬公升農藥，引發環保疑慮。法奇內洛代表運輸公司Expresso Geracao提出賠償訴求，該公司的貨車駕駛也在事故中罹難，車輛墜入河中。她痛批當局遲遲未給付任何補償，「賠償並非施捨，而是疏失受害者應得的權利。」報導指出，這座橋樑建於1960年代，長期乘載重型車輛通行但缺乏維護，因此嚴重劣化。當局在2020年就已警告橋樑結構非常危險並建議改建，但在施工前就發生事故。原有結構已在去年2年炸毀，新橋於12月22日，事故發生一週年時啟用。巴西國家運輸基礎設施部表示，賠償案件已進入司法程序，無法預估給付時程。