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中東戰火持續延燒，卡達一架軍用直升機今（22日）墜毀在海上，確認6人死亡、1人失蹤。據美聯社、CNN報導，卡達內政部今表示，一架軍用直升機墜毀，已確認機上6人死亡、1人失蹤。該國國防部此前表示，這架軍用直升機在執行例行任務時，因「技術故障」在該國水域墜毀。罹難者包括三名卡達軍人和三名土耳其公民，其中包括一名軍官和兩名平民。伊朗仍持續攻擊海灣國家，沙烏地阿拉伯今下令驅逐駐沙國的伊朗武官及3名大使館工作人員，數小時後就偵測到三枚彈道飛彈射向首都利雅德，昨夜也有數架無人機飛向東部地區。阿拉伯聯合大公國國防部表示，已對伊朗週日凌晨的空襲做出回應。過去一天，阿聯防空系統至少攔截8架無人機和3枚彈道飛彈。科威特防空系統在24小時內擊落了9枚彈道飛彈。巴林國防部週日表示，伊朗發射了兩枚飛彈和兩架無人機。