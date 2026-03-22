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▲子瑜親友團從韓國飛來台灣應援。（圖／IG@choharoro）

▲ATEEZ隊長金弘中的哥哥金範中也來台灣幫子瑜加油。（圖／IG@bumj_ngk）

韓國人氣女團TWICE於3月20日起至今（22）日一連三天在台北大巨蛋舉辦《THIS IS FOR》演唱會，台灣成員子瑜的「應援親友團」也成為眾人關注焦點，就連一起在韓國打拚的好友Elkie（莊錠欣）、男團ATEEZ隊長金弘中的親哥金範中也被目擊出現在現場，吸引許多粉絲目光。子瑜本次再次回歸家鄉開唱，吸引許多好友來台朝聖演唱會，前韓國女團CLC成員Elkie（莊錠欣）低調現身，身為子瑜多年的好閨蜜，Elkie在社群分享後台與子瑜的合照，這次趁著好友回台北開唱時特地現身，讓粉絲看了相當感動。另一位讓粉絲又驚又喜的親友團成員，則是人氣男團ATEEZ隊長弘中的親哥哥金範中，身為現代舞者的他，竟被粉絲發現一路「追到台北來」看TWICE演唱會，他事後也在社群曬出手拿TWICE糖果棒手燈、開心比YA的照片，甚至分享與子瑜的單獨合照，整個人笑得相當燦爛，讓網友忍不住笑虧，「根本追星成功現場。」其中最有戲的人物當然也包括子瑜的恩師、前舞蹈老師嘻小瓜，見證昔日教室裡學舞的小女孩，如今成為站上大巨蛋的國際巨星，不過，演出時他卻鬧出超瞎烏龍，因出門太匆忙，竟誤把一盒「鳳梨酥」當成應援手燈帶出門，直到打開包包才發現拿錯，當場哭笑不得。這組超強「子瑜親友團」不只讓TWICE演唱會更添亮點，也看見了證明子瑜在演藝圈發展多年來累積的好人緣與溫暖情誼。