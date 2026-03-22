英國航空（British Airways）一架從香港飛往英國倫敦希斯洛機場的班機，日前發生一名60多歲女乘客在起飛後1小時去世，但班機仍依計劃飛往倫敦，機組人員將遺體放在有地暖加熱的廚房內長達13.5小時，乘客也抱怨聞到屍臭味。
據太陽報報導，英國航空一架空中巴士A350-1000客機，BA32航班從香港飛往倫敦希斯羅機場，一名60多歲女乘客在起飛後一小時後去世，但機組人員並未返回香港，而是依原定計劃飛往倫敦。
消息人士表示，死者家屬和機組人員都很傷心，也有許多人想返回香港，但坦白說，如果一名乘客已經死亡，不會被視為緊急狀況。
機組人員當時也討論過要怎麼處理遺體，飛行員建議把遺體鎖在廁所，但這個提議遭到拒絕。因此他們不得不隔離遺體，最終，機組人員將遺體包裹起來，轉移到飛機後方的廚房。
但機組人員沒有注意到廚房的地面上會加熱，因此在飛行即將結束時，有乘客反應後方區域有難聞的味道。
航班抵達倫敦時，警方已經在停機坪等候，並要求機上331名乘客在座位上等候45分鐘上，以便警方進行調查。
事後部分機組員因創傷無法正常上班，航空公司已提供心理支持。消息人士也稱讚機組人員，目前英航並沒有針對飛行途中乘客去世的統一處理流程，並補充説航空公司沒有收到任何正式投訴。
英航發言人證實，「一名乘客不幸在機上過世，我們對其親友致以慰問。我們正持續支持機組員，並正確執行所有程序。」
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消息人士表示，死者家屬和機組人員都很傷心，也有許多人想返回香港，但坦白說，如果一名乘客已經死亡，不會被視為緊急狀況。
機組人員當時也討論過要怎麼處理遺體，飛行員建議把遺體鎖在廁所，但這個提議遭到拒絕。因此他們不得不隔離遺體，最終，機組人員將遺體包裹起來，轉移到飛機後方的廚房。
但機組人員沒有注意到廚房的地面上會加熱，因此在飛行即將結束時，有乘客反應後方區域有難聞的味道。
航班抵達倫敦時，警方已經在停機坪等候，並要求機上331名乘客在座位上等候45分鐘上，以便警方進行調查。
事後部分機組員因創傷無法正常上班，航空公司已提供心理支持。消息人士也稱讚機組人員，目前英航並沒有針對飛行途中乘客去世的統一處理流程，並補充説航空公司沒有收到任何正式投訴。
英航發言人證實，「一名乘客不幸在機上過世，我們對其親友致以慰問。我們正持續支持機組員，並正確執行所有程序。」