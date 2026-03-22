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▲古巴哈瓦那停電期間，一名小販在馬雷貢海濱大道上用電池燈照明，等待顧客。（圖／美聯社／達志影像）

由於電力基礎設施老化和美國石油封鎖，古巴21日又發生全國大停電，不到一週內已是第2次全國性斷電，凸顯美國自1月初起的石油封鎖措施效果顯著，已引起古巴民怨沸騰。據法新社報導，古巴首都哈瓦那的街道陷入漆黑，人們只能依靠手機燈光或手電筒照明，在遊客雲集的老城區，有些餐廳依靠發電機維持營業，還有音樂家演奏音樂，但頻繁的停電讓古巴人的生活更加艱難，光三月就已經大停電三次。在首都哈瓦那，古巴人每天面臨長達15小時的停電。而在內陸地區，停電時間甚至可能超過40小時。64歲的哈瓦那居民奧菲莉亞·奧利瓦（Ofelia Oliva）痛批，「這越來越難以忍受了，距離我們上次遇到類似情況還不到一周。真是令人厭煩」。36歲的計程車司機尼洛·洛佩茲（Nilo Lopez）也嘆説，「我不知道我們是不是一輩子都要這樣生活下去，沒有辦法這樣生活下去」。停電以及食品、藥品和其他基本生活用品的經常短缺引發了民眾的不滿，上週末示威者破壞了古巴共產黨的一個省級辦事處。由於古巴急需燃料，海上追蹤機構本週報告稱，兩艘載有俄羅斯石油和柴油的油輪似乎正在前往該島。古巴國家電力聯盟表示，全國電力系統「完全斷電」，是由於該國一家火力發電廠的某個發電單元發生故障，引發了「連鎖反應」，已啟用微型電網，為包括醫院和汙水處理廠在內的關鍵設施供電。古巴的電力供應，由8座老舊的火力發電場組成的電網維持，其中一些發電廠已經運轉超過40年，經常發生故障，或必須停運以進行維護。美國1月對古巴主要的地區盟友、石油供應來源委內瑞拉出手，逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），總統川普（Donald Trump）威脅要對向古巴出售石油的國家徵收關稅。自1月9日以來，古巴石油進口就被喊停，不僅打擊了電力行業，還迫使航空公司減少飛往該島的航班，對至關重要的旅遊業造成了沉重打擊。古巴人口約960萬，川普此前也放話，古巴現在是非常虛弱的狀況，説自己「很榮幸能接管古巴」。古巴共和國國家主席卡內爾（Miguel Díaz-Canel）警告，「任何外部侵略者都將遭遇不可阻擋的抵抗」。古巴駐華府外交官則表示，哈瓦那願意與華府進行廣泛對話，允許更多投資，但古巴的政治體制絕對不會成為談判的一部分。