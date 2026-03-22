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數代台南人的川菜啟蒙！老友征服無數好評

▲「老友小吃店」在門口貼出頂讓公告。（圖／老友小吃店）

國際名導李安的愛店！老友成為勝利路上的五十年縮影

▲「老友小吃」位於成大校區周邊，也承載了數十屆學子的青春記憶。（圖／GoogleMaps）

傳統餐飲面臨接班斷層！眾嘆：累又賺不到錢

台南市勝利路上的味覺地標、開業50年的「老友小吃店」，日前被民眾發現門口悄然貼出紅色「頂讓」告示，消息一出隨即在社群平台引發熱議。這家陪伴在地人走過50載的老字號餐館，不僅是許多台南家庭聚餐的首選，更曾是國際名導李安私藏的家鄉味，如今傳出將頂讓，令不少老台南人感嘆：「一段屬於城市的味覺記憶正逐漸遠去。」「老友小吃」以多樣化的中式料理聞名，其平易近人的價格與扎實的火候，讓它每到用餐時刻總是座無虛席。在 Google 地圖上，該店累積超過3,000則評論，仍能維持3.9顆星的高評價。對於許多台南人而言，「老友」更是他們的川菜啟蒙地。店內必點的經典品項眾多，包括手工水餃與滷菜，口感扎實飽滿，是老饕的入門首選；招牌熱炒如金沙小卷、魚香茄子等家常菜，價格也相當實惠，花幾百塊台幣就能享受到大廚等級的美味鍋氣。「老友小吃」之所以聲名大噪，除了口味出眾，還因為它是奧斯卡導演李安從小吃到大的愛店。這家位於成大校區周邊的餐館，承載了數十屆學子的青春記憶，也見證了勝利路的變遷。如今傳出頂讓，不僅代表一家店的異動，更彷彿一個時代的縮影，正逐漸在城市地圖中淡去。對於頂讓消息，網路上的反應呈現兩極。不捨的網友紛紛留言：「從小吃到大，真的撐不住了嗎？」、「勝利路的回憶又少了一塊」。然而，也有網友對此現象進行理性分析，點出傳統餐飲業面臨的困境，包括人才斷層，「傳統餐飲業多為湯湯水水，工作辛苦又耗時，年輕一代接手意願偏低。」再加上口味轉變，部分常客提到，近年來味道與早期相比略有差異，或許這也是老店轉型或頂讓的隱形推力。無論最終由誰接手，這張貼在勝利路上的紅紙，都已預示台南餐飲版圖的一次變動。對老顧客而言，或許只能把握時間，在味道徹底改變前，再回味一次記憶中的川味餘香。