我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴佩妮（前）《雙生火焰》演唱會，在高雄巨蛋完美收官。（圖／寬宏藝術提供）

金曲歌后戴佩妮（Penny）口碑載道的《雙生火焰》巡迴演唱會，21日晚間於高雄巨蛋迎來最終收官場。這是她出道26年來首度攻頂高雄巨蛋，她換上兩套專屬全新戰袍驚豔全場，胸前很有看頭。不過除了華麗的舞台，一向直率的戴佩妮也在台上罕見吐露真心話，坦言日前中國巡演因票房不佳而取消的無奈，感性大嘆：「大家都不容易啊！」面對出道首度攻入高雄巨蛋的感動，戴佩妮在台上也談及日前中國巡演因票房慘澹而面臨取消的風波，她沒有閃躲，大方認了這項挫折，並體貼地表示，現今的大環境下大家都不容易。她沒有讓票房的陰霾影響演出，反而將這些人生的起伏，變成與歌迷深度對話的養分。為了這場極具意義的里程碑之作，戴佩妮不僅將橫掃倫敦設計獎、美國繆斯設計獎鉑金獎，以及2026 iF 設計獎的殿堂級舞台原汁原味搬到南台灣，更特地打造了兩套高雄場專屬的全新戰袍。其中一套服裝的設計尺度與巧思更是引發熱烈討論，設計師原本設計胸前有高峰視覺，但是戴佩妮把高峰壓下去，竟變成轉化一朵立體的巨大花朵造型，穿在她身上，帶有一種自由、感性又大膽的藝術氣息，讓現場萬名歌迷大飽眼福。挺過風雨，戴佩妮對台灣粉絲告白：「我想用音樂把時間的記憶拉回來，或把某部份的碎片再拼湊起來，讓聽的人產生共鳴。希望你們今晚都有在某一首歌中，想起一個場景、一個經歷過的故事，和那一段緣分。謝謝你們的參與。」超級寵粉的她，在正式演出前幾天還特地開IG 播，搜集歌迷敲碗的安可曲目，最終在萬眾期待的許願池中，驚喜獻唱了〈水中央〉、〈好感覺〉、〈沉默〉等經典神曲。演唱會在滿場不間斷的掌聲中圓滿落幕，《雙生火焰》雖然在此站停靠，但戴佩妮坦然、溫柔且堅定的音樂熱能，烙印在每位聽眾的心中。