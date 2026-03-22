中東戰事持續延燒，伊朗封鎖荷姆茲海峽，對全球能源、經貿造成嚴重影響。經濟學家分析，伊朗可能會用經濟戰拖垮美國，就像拳王阿里（Muhammad Ali）著名的「邊繩防守」（rope-a-dope）戰術，等著給美國致命一擊。
知名經濟學家、雷根政府經濟顧問漢克（Steve Hanke）向《商業內幕》表示，伊朗正在借用印度拳王阿里的「邊繩防守」（rope-a-dope）戰術，準備給美國致命一擊，憑藉對荷姆茲海峽的控制，這正是伊朗有能力做到、且很可能會做的事。
漢克提起阿里與福爾曼（George Foreman）在1974年的的傳奇拳賽，當時福爾曼是保持不敗紀錄的冠軍，然而阿里把背部靠在圍繩上，吸收一拳又一拳的重擊，直到福爾曼筋疲力盡，才發起反擊擊倒對手。
漢克直言，華府與耶路撒冷的戰爭規劃者顯然從未理解，當遭受攻擊時，伊朗會採取阿里的「邊繩防守」戰術。
報導指出，美國已動用壓倒性武力，幾乎清除伊朗所有的軍事基礎設施，但該國持續透過攻擊鄰國及擾亂商業活動，來阻斷貿易、擾亂金融市場並威脅全球經濟增長，這給川普施加了結束衝突的巨大壓力。
自伊朗與美、以開戰以來，石油與天然氣價格一路飆升，伊朗使用水雷與飛彈嚇阻商船，實際封鎖荷姆茲海峽；而在以色列襲擊伊朗氣田後，伊朗也反擊全球最大的液化天然氣（LNG）出口廠並造成廣泛破壞，將布蘭特原油與歐洲天然氣價格，在上週四推高至近四年來的高點。
漢克指出，封鎖海峽已引發了「原油實體供應的嚴重短缺」，杜拜和阿曼原油價格已飆破2008年的高點，導致實體市場與紙上市場出現巨大落差。而目前紙上市場尚未反映真實世界的現況，最終將被迫面對現實，價格會急遽向實體市場靠攏。
漢克進一步指出，交易員目前正避開西德州原油（WTI），因為他們認為美國政府可能會試圖拋售期貨，以人為方式壓低油價。此外，投機客也擔心美國可能會對WTI實施出口禁令或課徵出口稅，藉此抑制價格，「作為國際基準的布蘭特原油，更能真實反映市場情緒與實際狀況」。
至於伊朗的「致命一擊」何時會到來，漢克指出，當原油價格不斷上漲，帶來的巨大附帶損害波及全球經濟的每個角落時，伊朗的對手將承受無法忍受的經濟痛苦，進而無力招架。
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漢克提起阿里與福爾曼（George Foreman）在1974年的的傳奇拳賽，當時福爾曼是保持不敗紀錄的冠軍，然而阿里把背部靠在圍繩上，吸收一拳又一拳的重擊，直到福爾曼筋疲力盡，才發起反擊擊倒對手。
漢克直言，華府與耶路撒冷的戰爭規劃者顯然從未理解，當遭受攻擊時，伊朗會採取阿里的「邊繩防守」戰術。
報導指出，美國已動用壓倒性武力，幾乎清除伊朗所有的軍事基礎設施，但該國持續透過攻擊鄰國及擾亂商業活動，來阻斷貿易、擾亂金融市場並威脅全球經濟增長，這給川普施加了結束衝突的巨大壓力。
自伊朗與美、以開戰以來，石油與天然氣價格一路飆升，伊朗使用水雷與飛彈嚇阻商船，實際封鎖荷姆茲海峽；而在以色列襲擊伊朗氣田後，伊朗也反擊全球最大的液化天然氣（LNG）出口廠並造成廣泛破壞，將布蘭特原油與歐洲天然氣價格，在上週四推高至近四年來的高點。
漢克指出，封鎖海峽已引發了「原油實體供應的嚴重短缺」，杜拜和阿曼原油價格已飆破2008年的高點，導致實體市場與紙上市場出現巨大落差。而目前紙上市場尚未反映真實世界的現況，最終將被迫面對現實，價格會急遽向實體市場靠攏。
漢克進一步指出，交易員目前正避開西德州原油（WTI），因為他們認為美國政府可能會試圖拋售期貨，以人為方式壓低油價。此外，投機客也擔心美國可能會對WTI實施出口禁令或課徵出口稅，藉此抑制價格，「作為國際基準的布蘭特原油，更能真實反映市場情緒與實際狀況」。
至於伊朗的「致命一擊」何時會到來，漢克指出，當原油價格不斷上漲，帶來的巨大附帶損害波及全球經濟的每個角落時，伊朗的對手將承受無法忍受的經濟痛苦，進而無力招架。
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