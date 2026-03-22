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美國持續與伊朗作戰，亞洲兵力也被調派馳援中東，外界猜測中國是否會趁機對台灣採取行動。不過，財經網美胡采蘋表示，很多人擔心中共趁機打台灣，沒想到共機不來了，烏克蘭還去打俄羅斯本土。財經網美胡采蘋在臉書發文，分享外媒報導稱，烏克蘭近期在南部戰線取得兩年多來最大進展，成功收復約400平方公里土地，涵蓋札波羅熱與第聶伯羅彼得羅夫斯克地區。這也是自2023年以來，首次出現單月收復領土多於失去的情況。她引述的報導也指出，戰局轉變的關鍵之一，在於俄軍失去星鏈衛星通訊系統後，無人機協調能力下滑，通訊延遲、指揮效率降低，戰場反應速度明顯變慢，甚至需依賴較易被攔截的無線電系統，讓烏軍得以掌握空檔發動反擊。胡采蘋感慨説，「很多人擔心中共趁伊朗戰爭打台灣，沒想到等到的是共機不來，烏克蘭趁機去打俄羅斯本土，昨天俄羅斯攔截了280架無人機，莫斯科攔截了27架，不知道打中了多少架呢。俄羅斯說這是開戰以來對俄羅斯本土的最大攻勢。」她也笑說，「我認識好幾個人在開戰前買了俄羅斯天然氣公司的股票，到現在外國人股票都還沒解凍，我不敢問買了多少。」