美國持續與伊朗作戰，對全球能源市場造成衝擊。美國總統川普（Donald Trump）21日祭出最後通牒，若德黑蘭當局不在48小時內重新開放荷姆茲海峽，美國將「打擊並徹底摧毀」伊朗發電廠。對此，有分析指出，川普有如拋下「倒數48小時」的定時炸彈，中東戰事可能會焦土化，油價恐會再次上漲。
川普21日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文寫道，「從此刻起48小時內，如果伊朗不完全開放、且不帶威脅地恢復荷姆茲海峽通行，美國將打擊並徹底摧毀他們的各式發電廠」。伊朗22日則回應，若川普執行其威脅，伊朗將攻擊與美國相關的基礎設施，包括海灣地區的能源與海水淡化設施。
路透社報導，IG市場分析師西卡莫爾表示，「川普總統的威脅如同給市場埋下了一顆48小時的定時炸彈，加劇了市場的不確定性」，如果川普不撤回最後通牒，油價將在周一飆升。
週五，5月份布蘭特原油（Brent）期貨收盤上漲3.26％，至每桶112.19美元，為2022年7月以來的最高水準。
Energy Aspects創辦人Amrita Sen表示，這顯然意味著更多的衝突升級，也意味著更高的油價。然而，有些人錯誤地認為伊朗可能會屈服。川普正試圖展現他能以更強硬的手段升級局勢，而那種方式最終會導致海灣地區基礎設施遭到焦土般的破壞。
為了報復對其基礎設施的攻擊，伊朗已襲擊了沙烏地阿拉伯、科威特、巴林、阿拉伯聯合大公國及卡達的港口與煉油廠。在迄今22天的戰爭中，荷姆茲海峽（Hormuz）的關閉已導致全球供應損失了整整四天的量，約4.4億桶。德黑蘭方面目前尚未攻擊沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國境內的大型海水淡化廠。
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路透社報導，IG市場分析師西卡莫爾表示，「川普總統的威脅如同給市場埋下了一顆48小時的定時炸彈，加劇了市場的不確定性」，如果川普不撤回最後通牒，油價將在周一飆升。
週五，5月份布蘭特原油（Brent）期貨收盤上漲3.26％，至每桶112.19美元，為2022年7月以來的最高水準。
Energy Aspects創辦人Amrita Sen表示，這顯然意味著更多的衝突升級，也意味著更高的油價。然而，有些人錯誤地認為伊朗可能會屈服。川普正試圖展現他能以更強硬的手段升級局勢，而那種方式最終會導致海灣地區基礎設施遭到焦土般的破壞。
為了報復對其基礎設施的攻擊，伊朗已襲擊了沙烏地阿拉伯、科威特、巴林、阿拉伯聯合大公國及卡達的港口與煉油廠。在迄今22天的戰爭中，荷姆茲海峽（Hormuz）的關閉已導致全球供應損失了整整四天的量，約4.4億桶。德黑蘭方面目前尚未攻擊沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國境內的大型海水淡化廠。
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