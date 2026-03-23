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▲子瑜聽到粉絲喊「辛苦了」，特地停了一下揮手致意。（圖／記者張一笙攝）

志效、Mina率先現身 粉絲齊喊生日快樂

▲即將在24日迎接生日的Mina，離開時聽到粉絲的生日祝福，特地揮手感謝。（圖／記者張一笙攝）

深夜仍吸粉守候 人氣不減

▲Sana（前）的氣場宛如在走台步，後方的彩瑛則是默默走上車。（圖／記者張一笙攝）

▲隊長志效（左）與Mina率先走出來。（圖／記者張一笙攝）

▲定延默默跟在志效與Mina身後上車。（圖／記者張一笙攝）

▲娜璉（右2）與Momo（左2）最後離開餐廳。（圖／記者張一笙攝）

韓國超人氣女團TWICE昨（22）日結束臺北大巨蛋3天演出後，晚間現身台北知名餐廳「金豬食堂」慶功，引發大批粉絲守候，根據《NOWNEWS今日新聞》記者現場觀察，成員約於晚間10抵達，用餐時間長達近2小時，直到深夜11點47分才陸續離場。台灣成員子瑜也在離開時獲得不少祝福，許多粉絲紛紛高喊：「子瑜辛苦了！」讓她特地駐足感謝粉絲；即將生日的Mina也獲得ONCE的生日祝福，即使時間已晚，現場仍聚集約250名粉絲等候，秩序依舊良好，沒有出現推擠或失控情況。昨晚當晚離場時，成員採分批方式走出餐廳，首先由隊長志效與Mina、定延率先現身，由於Mina即將在24日迎來生日，現場粉絲紛紛送上「生日快樂」祝福，氣氛溫馨。Mina雖仍戴著口罩，但仍短暫停留回應粉絲心意，讓不少現場粉絲感到相當感動。隨後登場的Sana、彩瑛與子瑜同樣吸引粉絲關注，其中Sana展現一貫親民風格，主動向粉絲揮手致意，互動自然；子瑜則在聽見粉絲喊出「辛苦了」後，特別停下腳步回應，展現溫柔一面，短短幾秒互動，讓現場粉絲驚喜不已，也為整晚畫面增添不少暖意。最後由娜璉與Momo一同離場，為整晚畫下句點，即便已接近深夜仍有不少粉絲堅持守候，只為見偶像一面，2人簡單揮手後離開現場，粉絲則保持距離、未出現失序行為，展現高度自制力，也讓整體氣氛顯得相當平和。從抵達到離開，TWICE與粉絲之間的互動過程中，幾乎未出現尖叫或推擠情況，延續先前「安靜追星」的特殊文化，無論是迎接或送行，粉絲皆以輕聲呼喊與揮手表達支持，也讓外界再度關注台灣粉絲的高素質表現，此次慶功行程不僅為演唱會畫下完美句點，也成為另一段值得記錄的溫馨畫面。