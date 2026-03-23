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自美以伊戰爭爆發，引爆中東能源危機以來，全球金融市場持續震盪，包含長期被視為避險資產之一的比特幣，價格亦不穩。隨著美國總統川普（Donald Trump）威脅伊朗在48小時內重新開放荷姆茲海峽，否則將轟炸境內發電廠，而伊朗則警告要打擊美國、以色列在中東的所有基礎設施後，比特幣上週末抹去了先前的所有漲幅，跌至6.9萬美元以下，週日更一度下跌約3.3%。綜合《Coin Desk》、《彭博社》報導，川普於上週六晚間向伊朗發出48小時的最後通牒，要求伊朗重新開放荷姆茲海峽，否則就襲擊其發電廠，標誌著局勢又比上週五時更加升級，當時川普才剛鬆口稱，正在考慮「逐步結束」於中東的軍事行動，但短短24小時內，局勢就從「逐步結束」轉變為「威脅民用基礎設施」，令市場好不容易建立的信心又驟然波動。針對民用能源基礎設施的攻擊威脅，又再震動了加密貨幣市場，在24小時內引發了對約8.4萬名交易者、2.99億美元的清算。48小時的期限意味著最後期限是週一晚間，如果伊朗不照辦（目前似乎也沒有跡象表明它會妥協），市場將面臨電力基礎設施遭受襲擊的風險，但荷姆茲海峽仍然對大多數商業航運關閉，全球約20%的石油和天然氣運輸依舊受到干擾。有分析指出，除了受股票和其他風險資產拋售潮拖累，能源價格飆漲也對加密幣產業構成壓力，因為挖礦成本增加了。此外，川普政府正專注於對伊朗的戰爭，無暇關注加密幣規管放寬等相關立法，導致進度不如預期，也是幣圈承壓來源之一。原文連結：