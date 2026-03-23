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▲過了3445天，子瑜終於第一次在台灣唱出道曲〈Like OOH-AHH〉。（圖／翻攝自JYP Entertainment YouTube）

3天演出解鎖多個第一次 子瑜Solo挑戰體力極限

▲志效唱完出道曲〈Like OOH-AHH〉，坦言自己很想流淚。（圖／讀者提供）

粉絲集體哭翻 「這一天值得等10年」

因為你們常說，聽了我們的歌就得到了許多力量，然後也因此有許多勇氣去追尋自己的夢想。我很開心能夠成為這樣的歌手，為你們帶來力量，但在這邊我也想要感謝你們，因為我也有夢想，我的夢想就是和成員們一起來到高雄和臺北演唱會，所以謝謝你們讓我實現了這個願望，那希望未來我們也一起朝著自己的夢想前進下去好嗎 ？我們要一起加油努力的奮鬥下去好不好？謝謝你們！

▲Sana更是哽咽表示：「〈Like OOH-AHH〉是我們的出道曲，沒想到現在才有機會唱給你們聽。」（圖／讀者提供）

韓國超人氣女團TWICE於昨（22）日完成臺北大巨蛋3天演出，為台灣ONCE帶來滿滿驚喜與感動，其中最讓粉絲難忘的，莫過於她們首次在台灣舞台演唱出道曲〈Like OOH-AHH〉，這首象徵起點的經典歌曲一響起，全場瞬間陷入情緒高潮，不少粉絲當場落淚，直呼：「等了10年終於聽到！」而Sana更是哽咽地向台下觀眾表示：「沒想到現在才能表現給你們看！」更是觸動不少ONCE（粉絲名）的淚腺。此次《THIS IS FOR》台北站不僅是TWICE首次登上大巨蛋，更因四面舞台設計大幅增加體力負擔，成員也是在此次世界巡演中，首度挑戰連續3天完整演出，此外子瑜也在世界巡演中首度於Solo環節帶來個人單曲〈Run Away〉，甚至在安可環節接連帶來〈Like OOH-AHH〉、〈TWICE SONG〉以及〈ONE SPARK〉等3首安可曲，從舞台設計到表演內容，都讓這次台北場成為意義非凡的一站。在完成〈Like OOH-AHH〉演出後，成員們情緒明顯湧上心頭，隊長志效坦言：「一直有種想哭的感覺。」Sana更是哽咽表示：「〈Like OOH-AHH〉是我們的出道曲，沒想到現在才有機會唱給你們聽。」簡短一句話瞬間擊中粉絲內心，現場哭聲四起，氣氛感人至極，也成為整場演唱會最深刻的一幕。演出結束後，相關片段迅速在社群發酵，粉絲留言幾乎一面倒充滿感動，有網友表示：「謝謝她們知道我們的遺憾，努力幫我們完成夢想！」也有人坦言：「真的哭到不行。」甚至直呼：「10年後終於聽到出道曲現場，一切都值得。」不少人也提到TWICE的真誠與用心，是讓人一路支持的最大原因。從出道曲的安排到成員的真情流露，TWICE此次在台北的演出，早已超越一般演唱會，更像是完成一次與台灣ONCE們長達10年的約定，子瑜也在感謝粉絲時提到：「