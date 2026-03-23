美國總統川普（Donald Trump）當地時間21日在社群發文，警告德黑蘭若不在48小時內重新開放荷姆茲海峽，美國將「打擊並徹底摧毀」伊朗的發電廠，而且會從最大的那一座開始打。伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）則透過聲明反擊，威脅若敵方真敢動能源基礎建設，就要打擊所有美國、以色列在中東的能源、資訊技術、海水淡化設施。在伊朗握有龐大權力的伊斯蘭革命衞隊（IRGC）亦揚言要「全封」荷姆茲海峽，而且在其發電廠重建前都不會重新開放。
綜合《半島電視台》等外媒報導，在美以伊戰爭當中，伊朗已經基本封鎖了荷姆茲海峽，這條全球石油供應的關鍵動脈，而伊朗革命衛隊所威脅的「完全封鎖」若成真，無疑將讓情況雪上加霜。
除了荷姆茲海峽的封鎖，伊朗革命衛隊也警告，如果川普真的敢打發電廠，那有美軍基地的中東國家，當地的能源設施也將成為「合法」目標，持有美國股票的公司將被徹底摧毀。
事實上，早在川普放話之前，伊朗就曾說，如果其設施遭到攻擊，將對海灣國家的能源基礎設施還以顏色。伊朗半官方傳媒亦公布過一份名單，列出了在以色列、海灣地區的重要美國科技公司辦公室，包括谷歌、微軟、Palantir、IBM、輝達和甲骨文等等。
伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）22日也在社交平台發文，指除了美國軍事基地，為美國軍費提供資金支持的金融機構，也是伊朗合法打擊目標，聲稱伊朗正對相關金融資產流動進行監測。
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）強調，威脅只會進一步鞏固伊朗內部團結，將堅定在戰場上應對這些威脅，想將伊朗從地圖上抹去的說法只是幻想，荷姆茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。
在這場戰爭中，荷姆茲海峽已成為關鍵戰場，伊朗阻礙大量石油從這條狹窄卻重要的水道通行，從而給美國及其盟友、全球市場都造成經濟損失，以藉此在軍事實力處於劣勢的情況下，獲得更多籌碼。
原文連結：
IRGC threatens to completely close the Strait of Hormuz if US strikes power plants
Iran Threatens to Close Strait of Hormuz 'Completely' if Trump Attacks Power Plants
Iran says will hit region’s energy sites if US, Israel target power plants
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除了荷姆茲海峽的封鎖，伊朗革命衛隊也警告，如果川普真的敢打發電廠，那有美軍基地的中東國家，當地的能源設施也將成為「合法」目標，持有美國股票的公司將被徹底摧毀。
事實上，早在川普放話之前，伊朗就曾說，如果其設施遭到攻擊，將對海灣國家的能源基礎設施還以顏色。伊朗半官方傳媒亦公布過一份名單，列出了在以色列、海灣地區的重要美國科技公司辦公室，包括谷歌、微軟、Palantir、IBM、輝達和甲骨文等等。
伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）22日也在社交平台發文，指除了美國軍事基地，為美國軍費提供資金支持的金融機構，也是伊朗合法打擊目標，聲稱伊朗正對相關金融資產流動進行監測。
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）強調，威脅只會進一步鞏固伊朗內部團結，將堅定在戰場上應對這些威脅，想將伊朗從地圖上抹去的說法只是幻想，荷姆茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。
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