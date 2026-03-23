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美國總統川普（Donald Trump）當地時間21日在社群發文，警告德黑蘭若不在48小時內重新開放荷姆茲海峽，美國將「打擊並徹底摧毀」伊朗的發電廠，而且會從最大的那一座開始打。伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）則透過聲明反擊，威脅若敵方真敢動能源基礎建設，就要打擊所有美國、以色列在中東的能源、資訊技術、海水淡化設施。在伊朗握有龐大權力的伊斯蘭革命衞隊（IRGC）亦揚言要「全封」荷姆茲海峽，而且在其發電廠重建前都不會重新開放。綜合《半島電視台》等外媒報導，在美以伊戰爭當中，伊朗已經基本封鎖了荷姆茲海峽，這條全球石油供應的關鍵動脈，而伊朗革命衛隊所威脅的「完全封鎖」若成真，無疑將讓情況雪上加霜。除了荷姆茲海峽的封鎖，伊朗革命衛隊也警告，如果川普真的敢打發電廠，那有美軍基地的中東國家，當地的能源設施也將成為「合法」目標，持有美國股票的公司將被徹底摧毀。事實上，早在川普放話之前，伊朗就曾說，如果其設施遭到攻擊，將對海灣國家的能源基礎設施還以顏色。伊朗半官方傳媒亦公布過一份名單，列出了在以色列、海灣地區的重要美國科技公司辦公室，包括谷歌、微軟、Palantir、IBM、輝達和甲骨文等等。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）22日也在社交平台發文，指除了美國軍事基地，為美國軍費提供資金支持的金融機構，也是伊朗合法打擊目標，聲稱伊朗正對相關金融資產流動進行監測。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）強調，威脅只會進一步鞏固伊朗內部團結，將堅定在戰場上應對這些威脅，想將伊朗從地圖上抹去的說法只是幻想，荷姆茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。在這場戰爭中，荷姆茲海峽已成為關鍵戰場，伊朗阻礙大量石​​油從這條狹窄卻重要的水道通行，從而給美國及其盟友、全球市場都造成經濟損失，以藉此在軍事實力處於劣勢的情況下，獲得更多籌碼。原文連結：