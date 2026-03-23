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總統賴清德日前提出，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計三月底將重啟計畫送交核安會審議。對此，前立委沈富雄昨（22）日分析，賴清德早就想廢掉「非核家園」，趁著國際油價、天然氣價格因戰爭因素而不穩定，他就認為時機到了，若是20年前，民進黨大老、前黨主席林義雄可能還會出來抗議，但現在應該不會了。沈富雄昨上《TVBS戰情室》表示，民進黨老早就想把「非核家園」廢掉，但是雖有這個打算，又會害怕。所以賴清德當選總統就任的第一個月，就打電話給總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢，童子賢是賴清德的科技界朋友裡頭唯一可以跟賴清德講得上話的，所以他希望童子賢推一把，因為他的判斷是，賴清德可能已經放棄第二張神主牌，就是非核家園。沈富雄提到，他建議童子賢在推的過程中，用力不要太大，而且政客都有2個壞習慣，就是要給他面子，因為他們臉皮很薄；第二個是要給他台階下，就是有藉口可以下來。沈富雄認為，賴清德心裡有譜，所以他講更好的時機很對，第一點，我們因為伊朗戰爭，油氣都有危機，所以現在講這個，大家覺得可能需要；第二是，我們現在很靠AI及供應鏈賺錢，AI吃電最厲害。所以有這2張牌，他就認為時機到了，不會有人反對。沈富雄指出，民進黨神主牌的精神領袖是林義雄，如果是20年前還得了？他一定帶隊、戴草帽繞立法院，繞到立法院的大樓塌下來為止。現在林義雄不講話、也不見人了，所以這個顧慮也沒有了，所以林義雄不會出來反對，他對任何事件都沒有談話了。所以像一些小咖的稍微反彈一下，賴清德可能不在乎。