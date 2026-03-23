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總統賴清德日前提出，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計三月底將重啟計畫送交核安會審議。對此，國民黨立委陳菁徽昨（22）日狠酸，綠營核能政策急轉彎，更是把去年《核管法》修法時，在立法院哭天搶地、聲嘶力竭恐嚇人民「會出大事」的民進黨立委們，全部煽到臉腫成豬頭。陳菁徽昨發文提到，以伊戰事牽動全球能源供應鍊，國際油價攀升，市造成場巨大波動。國際現實，讓賴清德必須要認錯低頭。台灣有高達 62% 的原油與 34% 的天然氣必須經過荷姆茲海峽，全球能源危機， 中油短短2週就倒貼了33億，若戰火延燒，油跟天然氣連加價都不一定買得到。陳菁徽指出，而且台灣進口的天然氣約 80% 用於發電，一旦海上航線受阻，台灣面臨的，將是立即性的全面停電危機，到時候不知道又要偷開哪個老舊電廠， 全國人民又要開始用肺發電。而這一切都是民進黨用意識形態、非核家園神主牌造成的，關掉核三廠，把國家安全押在最脆弱的海上補給線，讓台灣毫無韌性可言。陳菁徽說，在野黨多次呼籲應該踩煞車、守護國家能源韌性，去年也發起重啟核三公投，但民進黨非核家園神主牌屹立不搖，裝睡的人就是叫不醒！回顧去年在立法院修法時，傲慢與造謠民進黨立委都說了什麼？范雲狂言：「全世界沒有國家在核電廠除役後重啟！（藍白立委）該罷就罷」 。請問范雲，現在還要呼籲大家「該罷就罷」賴清德嗎？陳菁徽再批，張雅琳委員曾痛批：「修法是為政黨利益，還是為中國攻台開方便之門？」照這個邏輯，現在下令重啟核電的賴清德總統，難道是中共的同路人？賴總統是不是正在親手為中國攻台「大開方便之門」？林宜瑾委員也曾嘲諷：「重啟老舊核電，跟無良廠商隨便塗改過期食品效期有何兩樣？」賴清德總統現在搖身一變，成了林委員標籤下的「最大無良廠商」。現在誰是無良廠商？當國際社會都在擁抱核能，民進黨諸公還在「我是人，我反核」。美日等國早已將核能納入最新能源合作框架，川普跟高市甚至才剛簽署400億美元核能投資項目。賴清德的急轉彎證明在野黨的先見之明，也凸顯民進黨的雙標與荒謬！呼籲綠委與青鳥們，請務必保持初衷，趕快到凱達格蘭大道，高唱《島嶼天光》大聲抗議賴清德對非核家園的無情背叛！