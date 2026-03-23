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看完TWICE演唱會手燈電池忘記拔！苦主超多台北場重買

手燈電池一定要記得拔下來喔！能救一個是一個，請粉絲互相告知。

▲TWICE演唱結束後，不少粉絲在社群提醒大家「手燈電池一定要記得取出放置，否則可能導致手燈整支壞掉」。（圖/記者張嘉哲攝）

偶像應援手燈用完記得拔電池！太久沒用2000元直接噴掉

其實TWICE的手燈有分裝一般電池跟充電型的鋰電池，但不管是哪一種，都建議粉絲在使用過後，平常把電池拔掉。

▲TWICE應援手燈一支要價2000元上下，粉絲看完演唱會記得要把電池取出保存，以免電池漏液。（圖/記者張嘉哲攝）

可能會造成「電池漏液腐蝕電路」，導致手燈整支壞掉

TWICE在台北演唱會一連三天終於圓滿落幕，尾場子瑜感動大爆哭，讓許多ONCE也跟著哭，場面實在相當感人。然而看完演唱會除了表演影片瘋傳外，有許多ONCE（TWICE粉絲名）也在社群上互相提醒「手燈電池一定要記得拔掉！」否則太久沒有使用會造成電池漏液，甚至整支手燈壞掉，已經有不少苦主去年高雄看完演唱會沒拔，這次台北演唱會要用時整支不能使用！在TWICE演唱會結束之後，有不少粉絲在社群發文提醒表示：「貼心提醒各位ONCE們，」、「手燈電池不要忘記拔！去年朋友高雄場看完之後沒拔，結果台北場要用的時候發現壞了，換電池槽也沒有用整支報廢」。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「手燈一支也要1500元以上，ONCE們忘記拔的趕快拯救一下！」、「還好有滑到粉絲這篇提醒....馬上跳起來拔電池」。《NOWNEWS》記者自己也有購買TWICE的手燈，當時台灣已經大缺貨，尋求韓國代購買回台灣價格約為2070元一支，因為電池如果太久沒用的話，，所以不管是這次看完台北場還是上次高雄場看完忘記拔的粉絲，都要趕快檢查電池趕快取出！否則恐怕下次要使用手燈時又要重買，一支1500元到2000元的手燈也是不便宜，趕快提醒身邊的ONCE吧！