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▲《F✦FOREVER 恆星之城》演出陣容由周渝民（左起）、阿信、吳建豪、言承旭組成。（圖／相信音樂提供）

周渝民（仔仔）對演唱會的態度有多嚴謹？近日在阿信直播中，工作人員爆料，仔仔是如果出包，會自己下跪對工作人員道歉的那種人，敬業程度讓阿信也驚訝。阿信更順帶爆料，仔仔最近在演唱會上演唱新歌時，竟自己升Key唱高3個全音，讓他當場傻眼，不解仔仔為何要為難自己，還開玩笑罵他：「周渝民，請問你頭殼壞掉嗎？」阿信20日凌晨3點開直播，帶大家一起逛《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會後台，碰巧遇到負責周渝民（仔仔）舞台的工作人員，阿信立刻問他，覺得仔仔的工作態度怎麼樣？工作人員回應，仔仔工作時態度相當嚴謹，如果自己不小心犯錯，會主動和大家道歉，甚至是下跪認錯的程度。此話一出讓阿信嚇到直呼：「真的嗎？」還打趣地說：「我們五月天犯錯是不可能道歉的好嗎」。阿信接著也順勢爆料仔仔對自己有多嚴格，居然在唱新歌時，主動升Key唱高3個全音，讓他不禁想問仔仔到底在想什麼，還開玩笑罵他：「周渝民，請問你頭殼壞掉嗎？」《F✦FOREVER 恆星之城》巡演陣容是由言承旭、吳建豪、周渝民及阿信組成的限定組合，從2025年底開始在中國各大城市演出，目前已完成上海、成都、武漢的場次，4月10-12日則將在重慶開唱；雖然F4合體四缺一少了朱孝天，但多了阿信的加持，還是讓演唱會場場爆滿，一票難求。日前相信音樂也公開在後台採訪周渝民的片段，他被誇唱功進步，坦言是因為有找到合適的唱歌老師，讓本來是「音樂小白」的他，掌握了更多發聲技巧。仔仔也笑說這個老師是吳建豪介紹了，因為吳媽媽跟著老師學習後，唱歌也變得好聽，吳建豪這才大力推薦仔仔去試試看，意外讓仔仔唱功更上一層樓。