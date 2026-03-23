我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台北市中正萬華區的議員參選人李孝亮昨（22）日被爆出擁有「雙重國籍」，並捲入36歲尚未當兵的閃兵疑雲，引發社會關注。他本人昨晚最新回應指出「已主動向加拿大駐台代表處了解放棄國籍的相關程序」，以及「絕沒有使用不法的方法規避兵役問題」。對此，黨內前輩、中正萬華區的市議員鍾小平發聲，認為現在就應該趁早放棄國籍，以免折損民調排名。針對李孝亮昨爆出雙重國籍爭議，外界報導他疑稱「當選就放棄加拿大國籍」，鍾小平昨出席活動時提到：「現在就要放棄啦，若不放掉，我覺得民調是會折損，現在就放，就是男子漢大丈夫，難捨而能捨，乃佛家講的大智慧。」而李孝亮昨晚也最新聲明指：「我會以負責任、誠實的態度面對，並且一定會依照法令規定妥善處理，請大家放心。我一路從基層出發，始終把誠信與品格放在最前面。無論是在公職、專業領域，還是個人事務上，我都堅持依法行事。到目前為止，我所有相關行為都依法辦理，沒有任何造假、規避或不實隱匿的情況。對於外界的關心與檢視，我會坦然面對，也願意接受社會公評與各界指教。」