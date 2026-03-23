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核安要過關：安全永遠是第一前提。所有設備老化、耐震設計、事故風險，都必須接受最嚴格檢驗，沒有任何模糊空間。 核廢要解決：不能把問題留給下一代。乾式貯存必須積極推進，最終處置場也要有明確路徑，中央與地方必須誠實面對而非迴避。 社會要有共識：這不是政治決定，而是全民必須共同承擔的選擇。必須透過公開透明的溝通，建立跨世代的社會信任。

總統賴清德日前提出，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計三月底將重啟計畫送交核安會審議。對此，政治評論員吳靜怡今（23）日提出，核電是否重啟需要大量討論，更重要的是負責任的國家治理；現在全球情勢已變，台灣必須務實調整，AI與半導體產業帶來爆炸性用電需求，國家治理不能只是設門檻卡核電，而是要設標準、確保國家安全與社會信任。吳靜怡今發文提到，日本首相高市早苗訪美與美國總統川普會談後，美日宣布擴大能源合作，其中，公布的對美能源投資計畫總規模最高可達730億美元，內容包含由GE Vernova Hitachi推動、在美國田納西州與阿拉巴馬州興建小型模組化核反應爐的投資案，規模最高約400億美元。這些布局背後的核心目的很清楚，因應AI資料中心快速成長的用電需求，打造下一代低碳、穩定的電力基礎設施。吳靜怡認為，現在全球情勢已變，台灣必須務實調整，AI與半導體產業帶來爆炸性用電需求，國家治理不能只是設門檻卡核電，而是要設標準、確保國家安全與社會信任。要重啟或擴大核電，必須過好以下3關：吳靜怡更提到，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）最近直言，中國在AI算力上「將遠超世界其他國家」，主要優勢就在於其電力擴張速度（可能達美國3倍），他多次警告美國電網老化、審查流程緩慢，可能導致美國在AI競賽中落後。這再次證明，當算力成為國家競爭力的核心，電力基礎設施就是最後的底線。日本已經率先調整能源與產業布局，台灣當然不能停在原地，作為全球AI晶片最重要的供應國，台灣更必須加速建構安全、低碳、高效率且具韌性的電力基礎設施，這不只是回應國際趨勢，更是支撐台積電這座護國神山、鞏固台灣產業競爭力與國家安全的關鍵硬實力。