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總統賴清德21日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議。消息一出，引來反彈聲浪四起，陳菊前辦公室主任洪智坤重砲批評，以前用了多少力氣說服人民反核，現在就要用更大的力氣進行溝通，「騙票」都沒那麼容易了，更何況是「說服」。洪智坤22日在臉書一連發了2篇文強調，不要低估這題的溝通成本，因為「非核家園」的世代跨度比同運或任何議題都更大、更寬，從18歲到108歲，永遠要假設，高手在民間，受眾比自己更專業、更聰明，他們不只懂AI，更懂得早就有高耗能產業。洪智坤直言，以前用了多少力氣說服人民反核，現在就要用更大的力氣進行溝通，「騙票」都沒那麼容易了，更何況是「說服」。所以，「瞎挺」幫不了賴清德，反而耽誤了台灣能源政策反思檢討的機會，大罷免大失敗的教訓就擺在那裡。在比較國際經驗時，洪智坤提到福島核災後的日本案例，其重啟核電並非單一決策，而是結合制度改革、安全標準重建與長期社會溝通的整體工程，包括建立獨立監管機構、制定更嚴格安全規範、明確運轉年限，以及與地方建立共生機制，逐步重建社會信任。「台灣做了這些事嗎？」洪智坤拋出質疑，並建議賴清德總統應該要多看、多聽、多討論，再進行下一步。