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泰國能源市場近日陷入混亂，多地加油站陸續出現「無油可加」情況，甚至有大型業者暫停供應，引爆民眾恐慌與搶油潮，政府也緊急出手調查背後原因。綜合泰媒報導，泰國連鎖加油站龍頭之一Bangchak Corporation，在拉差汶里、清萊、烏汶與烏隆他尼等地的加盟站，近期紛紛掛出油量配額用罄公告，並宣布3月底前暫停供油。部分地區甚至全品項油品提前售罄，業者坦言補貨困難，最快需等到4月才有望恢復正常。能源專家Phanurat Damrongthai指出，此次油荒不僅是供應問題，更涉及配額與市場操作。他分析，部分油品批發商未依正常管道向煉油廠提貨，反而轉向零售市場低價收購再轉售，導致一般消費者可用油量被「抽乾」。對此，副總理兼交通部長Phiphat Ratchakitprakarn表示，總理Anutin Charnvirakul已下令成立專案小組，全面清查全國油庫與供應鏈，防堵囤油與哄抬價格行為。能源部也要求各地每日回報供油狀況，並提供民眾查詢。執法人員近日在紅統府查獲一處油庫囤積超過33萬公升成品油，遠超正常庫存，引發外界質疑市場遭人為操控。當局已要求業者限期說明，否則將面臨最高1年監禁或高額罰款。為緩解燃油緊張，政府正研擬放寬油罐車運輸限制、加速配送，同時呼籲民眾避免恐慌性囤油。官方強調，當前問題主要卡在物流與配額調度，隨著調查與調整措施推進，供油秩序有望逐步恢復。