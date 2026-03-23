我是廣告 請繼續往下閱讀

市場核心驅動因素

隨著美國、以色列與伊朗的戰爭邁入第四週，國際金融市場受到劇烈震盪，就連被視為避險資產的黃金，也連帶受到影響。由於受到美元走強、美債殖利率上升，以及市場對能源價格引發通膨的擔憂，黃金持續面臨拋售壓力，週一（23日）亞洲早盤金價劇烈波動，現貨價格跌逾3％，一度觸及每盎司4320.30美元。綜合彭博社等外媒報導，隨著中東戰爭進入第四週，且美國與伊朗互放狠話威脅發動新一輪攻擊，黃金價格大幅下跌，幾乎抹去了今年以來的全部漲幅。現貨黃金一度重挫3.8%，跌至每盎司4320.30美元附近，離去年年底的收盤價僅差不到1美元。金價已連續八個交易日下跌，並創下1983年以來最大的單週跌幅。自2月28日衝突爆發以來，持續數日的中東衝突推高了能源價格，並降低了聯準會（Fed）及其他央行近期降息的前景。對於不具利息收益的黃金而言，這構成了巨大的壓力。美國聯準會（Fed）在上週結束政策會議後，將維持利率目標區間在3.50-3.75％不變。儘管部分官員現在預計今年不會降息，但先前的「點陣圖」預測中位數仍然顯示，聯準會將在2026年稍後降息25個基點。儘管面臨賣壓，但各國央行的強勁需求為金價提供了支撐。中國的人民銀行已連續16個月增持黃金，其官方儲備量達到創紀錄的2309噸。截至台灣時間上午9點，現貨黃金下跌3.3%，至每盎司4,343.40美元。其他貴金屬方面，白銀同步下跌，報每盎司65.61美元；鉑金價格下跌，鈀金價格基本持平。