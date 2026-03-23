總統賴清德21日宣布，經濟部經審慎評估後認定核二、核三廠具備重啟條件，台電公司已啟動重啟程序，2028年底重啟核三機組，被視為「非核家園」的終結。對此「財經網美」胡采蘋在臉書指出，2022年以後AI蓬勃發展帶來龐大用電量，台灣身為全世界最重要的 AI製造重鎮，如今與其去回顧「非核家園」、反核對錯，不如抓住這個機會，建立一個強大的國家，勇敢誠實的告訴國民，現在我們只能如此選擇，「下一代的台灣人，一百年後的台灣人，他們會感謝我們今天做出了這樣的決定。」
前總統蔡英文任期內推動非核家園，也在2025年5月17日隨著核三廠2號機組停止運轉，台灣進入非核家園。
但賴清德政府上任後有不同方針，多次指示研究新核能及重啟核電可能性。而賴清德在21日明表明，經濟部已行文台電公司，表達核二、核三廠具備重啟運轉條件，今年3月底就會將再運轉計畫送核安會審議，並提出預估2028年重啟的核三機組的時間表。
胡采蘋在臉書表示，美國微軟宣布要重啟三哩島核電廠，也就是1979年發生嚴重核災事故的電廠，這是因為2022年橫空出世的ChatGPT帶動AI熱潮，但AI同時也是吃電怪獸以前google一次，所需的電量是 0.2至0.5 Wh，但是ChatGPT一次，用電是 1至5 Wh，相當於搜尋的5到10倍。
2022年之後，AI資料中心，已經是用它的最大電力負載量來計算，如臉書Meta在美國第一座 1GW資料中心動工，接下來的Hyperion資料中心計畫則是5GW的AI基地，而1GW的 AI資料中心，它24小時、365天算力開滿，一年會用掉 87.6億度電；依照目前發電量，台灣根本不能支持這種大型AI資料中心。
胡采蘋說，去年的總用電量是2867億度電，台積電2024年的環境評估報告記載他們用掉了274億度，光是台積電就用掉了這麼多電，更不要說上上下下 AI供應鏈廠商的用電，而台灣是全世界最重要的 AI製造重鎮，因為無論是晶片、伺服器、冷卻系統都是在台灣打造。
她回顧，「非核家園有錯嗎？」2022年之前的世界，核電根本沒有出現這麼大的買家，台灣以一個地震的多發島國、無法處理核廢料的處境下，又面臨敵國吞併的野心，建立自主的再生能源電廠當然是正確國策。
她也表示，太陽能政策同樣沒有錯誤，因為特斯拉執行長前陣子向FCC申請要打100萬顆太陽能發電衛星上太空。「反核是神主牌嗎？我想這是一條很長的道路，它會有順利的時候，也會有不順利的時候，在生存與理想之間，生存才是神主牌，如果台灣無法抓住這個機會，建立一個強大的國家，我想那才會是我們這一代台灣人最大的遺憾。」
她總結，台灣應抓住機會，勇於承擔，不問毀譽，如果有一個更好的國家遠景，我們就應該抓住它，我們應該勇敢誠實的告訴國民，現在我們只能如此選擇。盡力解決所有問題，平衡生存與理想之間的衝突，為了我們的國家，這才是勇敢的表現不是嗎，「更好的台灣才是我們的共識，下一代的台灣人，一百年後的台灣人，他們會感謝我們今天做出了這樣的決定。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
但賴清德政府上任後有不同方針，多次指示研究新核能及重啟核電可能性。而賴清德在21日明表明，經濟部已行文台電公司，表達核二、核三廠具備重啟運轉條件，今年3月底就會將再運轉計畫送核安會審議，並提出預估2028年重啟的核三機組的時間表。
胡采蘋在臉書表示，美國微軟宣布要重啟三哩島核電廠，也就是1979年發生嚴重核災事故的電廠，這是因為2022年橫空出世的ChatGPT帶動AI熱潮，但AI同時也是吃電怪獸以前google一次，所需的電量是 0.2至0.5 Wh，但是ChatGPT一次，用電是 1至5 Wh，相當於搜尋的5到10倍。
2022年之後，AI資料中心，已經是用它的最大電力負載量來計算，如臉書Meta在美國第一座 1GW資料中心動工，接下來的Hyperion資料中心計畫則是5GW的AI基地，而1GW的 AI資料中心，它24小時、365天算力開滿，一年會用掉 87.6億度電；依照目前發電量，台灣根本不能支持這種大型AI資料中心。
胡采蘋說，去年的總用電量是2867億度電，台積電2024年的環境評估報告記載他們用掉了274億度，光是台積電就用掉了這麼多電，更不要說上上下下 AI供應鏈廠商的用電，而台灣是全世界最重要的 AI製造重鎮，因為無論是晶片、伺服器、冷卻系統都是在台灣打造。
她回顧，「非核家園有錯嗎？」2022年之前的世界，核電根本沒有出現這麼大的買家，台灣以一個地震的多發島國、無法處理核廢料的處境下，又面臨敵國吞併的野心，建立自主的再生能源電廠當然是正確國策。
她也表示，太陽能政策同樣沒有錯誤，因為特斯拉執行長前陣子向FCC申請要打100萬顆太陽能發電衛星上太空。「反核是神主牌嗎？我想這是一條很長的道路，它會有順利的時候，也會有不順利的時候，在生存與理想之間，生存才是神主牌，如果台灣無法抓住這個機會，建立一個強大的國家，我想那才會是我們這一代台灣人最大的遺憾。」
她總結，台灣應抓住機會，勇於承擔，不問毀譽，如果有一個更好的國家遠景，我們就應該抓住它，我們應該勇敢誠實的告訴國民，現在我們只能如此選擇。盡力解決所有問題，平衡生存與理想之間的衝突，為了我們的國家，這才是勇敢的表現不是嗎，「更好的台灣才是我們的共識，下一代的台灣人，一百年後的台灣人，他們會感謝我們今天做出了這樣的決定。」