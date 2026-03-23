2026《英雄聯盟》首場國際賽「初陣對抗賽」劃下句點，LPL 代表 BLG 以3:1擊敗 LEC 頭號種子 G2 拿下冠軍，終結 LPL 從2023 MSI 後就不曾拿下國際賽冠軍的漫長時間，G2 隊魂則無奈收下生涯第100場的國際賽敗仗，LCK 的 T1 則因為無法參與「初陣對抗賽」，最新世界排名跌落第4。
Bin哥沒有騙人 BLG終於奪冠
歐洲黑武士 G2 在本屆初陣對抗賽創下驚奇，冠軍賽前先是連續將 LCK 冠亞軍 GEN.G、BFX 以3:0橫掃回家，夾帶著驚人氣勢挑戰 BLG ，首場比賽在克服中期落後的情況下逆轉率先攻下一分，不過 BLG 後續3場比賽不再給機會，3:1帶走冠軍，BLG 上路 Bin 哥沒有再讓粉絲失望，帶領隊伍奪冠。
BLG終LPL冠軍荒 Viper連兩屆稱霸初陣賽
回顧近年 LOL 國際賽，LCK 戰隊幾乎包攬所有冠軍，LPL 有隊伍在國際賽奪冠，已經要追溯到2023年的 MSI 季中邀請賽，當年中國內戰中 JDG 擊敗 BLG，完成「燦金之路」的第2塊拼圖，不過世界賽不敵 T1 ，當年 Knight 也在 JDG 陣中擔任大腿。
2026「初陣對抗賽」，BLG 終於重新要回國際賽冠軍，也是打野 Xun、輔助 ON 征戰多年的首個國際賽冠軍，Knight、Bin 則是第二度拿下，韓援下路 Viper 則是在去年跟著 HLE 拿下「初陣對抗賽」冠軍後，今年連霸成功。
Caps國際賽第100敗 T1世界排名跌出前3
與 BLG 風光奪冠的對比，G2 雖然創造連續3:0韓國戰隊的歷史，但結局仍稍嫌可惜，尤其中路 Caps 此役吞下個人生涯國際賽的第100場敗仗，也是 LOL 電競史上第一人，排在第二的則是 Faker 的95場，但也顯現兩人的競技狀態相當誇張，能長久待在戰場上的實力。
此外，在2026「初陣對抗賽」結束後，LOL 電競戰隊世界排名也重新洗牌，GEN.G 雖然只拿下第3，但世界排名仍高居第一，奪冠的BLG排在第2，拉近與 GEN.G 的積分差距，G2 則是一次躍升3個位置來到第3，也將 T1 擠到第4。
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歐洲黑武士 G2 在本屆初陣對抗賽創下驚奇，冠軍賽前先是連續將 LCK 冠亞軍 GEN.G、BFX 以3:0橫掃回家，夾帶著驚人氣勢挑戰 BLG ，首場比賽在克服中期落後的情況下逆轉率先攻下一分，不過 BLG 後續3場比賽不再給機會，3:1帶走冠軍，BLG 上路 Bin 哥沒有再讓粉絲失望，帶領隊伍奪冠。
回顧近年 LOL 國際賽，LCK 戰隊幾乎包攬所有冠軍，LPL 有隊伍在國際賽奪冠，已經要追溯到2023年的 MSI 季中邀請賽，當年中國內戰中 JDG 擊敗 BLG，完成「燦金之路」的第2塊拼圖，不過世界賽不敵 T1 ，當年 Knight 也在 JDG 陣中擔任大腿。
2026「初陣對抗賽」，BLG 終於重新要回國際賽冠軍，也是打野 Xun、輔助 ON 征戰多年的首個國際賽冠軍，Knight、Bin 則是第二度拿下，韓援下路 Viper 則是在去年跟著 HLE 拿下「初陣對抗賽」冠軍後，今年連霸成功。
與 BLG 風光奪冠的對比，G2 雖然創造連續3:0韓國戰隊的歷史，但結局仍稍嫌可惜，尤其中路 Caps 此役吞下個人生涯國際賽的第100場敗仗，也是 LOL 電競史上第一人，排在第二的則是 Faker 的95場，但也顯現兩人的競技狀態相當誇張，能長久待在戰場上的實力。
此外，在2026「初陣對抗賽」結束後，LOL 電競戰隊世界排名也重新洗牌，GEN.G 雖然只拿下第3，但世界排名仍高居第一，奪冠的BLG排在第2，拉近與 GEN.G 的積分差距，G2 則是一次躍升3個位置來到第3，也將 T1 擠到第4。