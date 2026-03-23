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民眾黨立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，她日前接受「館長」陳之漢專訪時表示，自己是來自中國湖南衡陽的「湘妹子」，並稱讚館長是「兩岸中國人的福星」，同時提到共產黨把她的父母照顧得很好，她更強調說：「台灣人不會欺負中配，除了賴政府的行政團隊！」訪談片段也被網友剪成精華，放到Threads上引發熱烈討論。在訪談中，李貞秀提到衡陽雖然城市規模不算大，但人口也超過800萬人，話鋒一轉說起：「其實我覺得，我很感恩說，我的父母在中國被共產黨照顧得很好。」她並指出，中國民眾對政府的擁戴率很高，具有強烈的民族榮耀感，且生活品質與公民素養都持續提升，認為這些都是中國值得驕傲之處。此外，李貞秀表示，真正從事政治鬥爭的其實只是少數政客，多數台灣人依然善良、可愛，不少替她發聲，甚至批評內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋的聲音，也都是來自台灣的民眾，「他們都是台灣的良心」，並直言不介意那些罵她的話，同時李貞秀也強調，時間是最好的照妖鏡，隨著時間過去，慢慢就會看到她怎麼做。李貞秀更要中國的民眾放心，她強調台灣人其實不會欺負中配，「除了賴政府的行政團隊在欺負中配，他們要搞政治鬥爭」，李貞秀也呼籲，要支持真正能照顧多元族群、全體台灣人民，這種政治人物上台才好；最後，館長更不忘誇讚李貞秀的表現非常優秀。此言論一出，立刻引發強烈反彈，就有網友狠酸：「原來要在中共長城版抖音才肯確認自己是中國人啊，李貞秀女士，原來也是共產黨，國台辦不幫妳認證，那妳感謝3公分幫妳曝光，還有李貞秀女士，請不要情勒道德綁架拖其他中配下水！」其他網友也批評「當她說出只有賴政府的行政團隊在罵她，就知道她是為搞政治鬥爭而來，難道她沒發現很多老百姓也無法接受嗎？」、「這就是為什麼立法委員不能有雙重國籍的原因啊！共產黨把她的父母照顧得很好，問題是中共想要併吞台灣，消滅中華民國是舉世皆知的事！哪天他們開始要求李貞秀配合情報工作，我就問李貞秀要如何自處？」