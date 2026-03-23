我是廣告 請繼續往下閱讀

女去壽司郎「只點茶碗蒸」爽K書！遭炎上全網開戰吵翻

壽司郎下午時段來客數少，只要點一碗茶碗蒸，就可以把壽司郎當作咖啡廳在裡頭讀書。

強調「下午的壽司郎沒有客滿，也沒有低消」，希望大家都懂得「如何善用零碎時間」。

▲一名女大生在壽司郎用餐，只點一碗茶碗蒸在店內讀書，沒想到引來眾多網友批評。（圖／台灣壽司郎臉書）

▲壽司郎微風南山店進駐台北信義區，DIGIRO螢幕迴轉壽司台灣全新店型今（26）日開幕，不到中午現場人潮就排爆。官方表示，「體驗期間5%清潔服務費暫不收取」。（圖／讀者提供）

壽司郎變圖書館！前員工揭血淚後果：會很難做事

下午時段其實是員工補餐具或茶杯時間，確保晚上餐期每桌都有足夠的用具。如果客人長時間待在用餐區的話，會讓店員不方便補齊餐具。

「雖然這樣乍看之下沒有影響到其他人，但還是希望不要推這波風潮，不然壽司郎的員工下午還是會很難做事的，大家互相理解一下」。

▲前壽司郎員工提到，下午時段其實是員工補餐具或茶杯時間，以水杯為例，補齊需要走進用餐桌內，因可能會打擾顧客用餐，通常會等待顧客離開才補齊，若顧客長時間待著可能會影響工作進度。（圖／記者陳美嘉攝）

連鎖迴轉壽司「壽司郎」深受台灣民眾喜愛，憑藉多元餐點與高CP值組合，成為不少人用餐首選。，希望雙方能夠互相理解。近日一名女大學生在Threads，表示她也曬出短片與照片證明，畫面中她優雅地坐在椅子上，桌上還擺著一台平板、一碗茶碗蒸，貼文曝光後，瞬間引發超過249萬人瀏覽、3.8萬人按讚，但留言區多數人對該作法表達不認同，但也有人持不同見解，，「沒違法，店家又沒有規定不能這樣，也沒妨礙到其他人，他沒影響任何人，我在迴轉壽司待過，有些人也是吃一、兩盤就在滑手機，滑個好幾個小時，我也不以為意，不要影響我工作就行」。針對「壽司郎變圖書館」的狀況，前壽司郎員工有話要說！一名前壽司郎員工提到，前店員提到，如水杯等用具因放在桌子最上方，店員通常要走進椅子前才能補滿，若強硬進去補齊會造成客人的困擾，因此都會等待顧客離開再動作，