連鎖迴轉壽司「壽司郎」深受台灣民眾喜愛，憑藉多元餐點與高CP值組合，成為不少人用餐首選。不過近日有一名女大生赴壽司郎用餐，只點一碗茶碗蒸就在店內讀書，更稱「像在咖啡廳」，雖然下午時段並非尖峰時段、店家無低消，但其舉動仍引發多數人不滿。對此，一名自稱壽司郎前員工出面回應，表示下午時段其實是補齊用餐餐具的時刻，倘若客人長時間滯留恐會影響工作，希望雙方能夠互相理解。
女去壽司郎「只點茶碗蒸」爽K書！遭炎上全網開戰吵翻
近日一名女大學生在Threads，表示壽司郎下午時段來客數少，只要點一碗茶碗蒸，就可以把壽司郎當作咖啡廳在裡頭讀書。她也曬出短片與照片證明，畫面中她優雅地坐在椅子上，桌上還擺著一台平板、一碗茶碗蒸，強調「下午的壽司郎沒有客滿，也沒有低消」，希望大家都懂得「如何善用零碎時間」。
貼文曝光後，瞬間引發超過249萬人瀏覽、3.8萬人按讚，但留言區多數人對該作法表達不認同，紛紛批評「那環境吵得要死，書能讀去哪裡」、「怎麼不去7-11買8塊養樂多坐一整天」，認為當事人把餐廳當作圖書館的做法不恰當，影響到其他顧客權益。
但也有人持不同見解，認為下午時段客人數少，就算只點茶碗蒸待一整個上午也不會影響其他人入店權益，加上壽司郎沒低消問題，該舉動並無太大問題，「沒違法，店家又沒有規定不能這樣，也沒妨礙到其他人，他沒影響任何人，我在迴轉壽司待過，有些人也是吃一、兩盤就在滑手機，滑個好幾個小時，我也不以為意，不要影響我工作就行」。
壽司郎變圖書館！前員工揭血淚後果：會很難做事
針對「壽司郎變圖書館」的狀況，前壽司郎員工有話要說！一名前壽司郎員工提到，下午時段其實是員工補餐具或茶杯時間，確保晚上餐期每桌都有足夠的用具。如果客人長時間待在用餐區的話，會讓店員不方便補齊餐具。
前店員提到，如水杯等用具因放在桌子最上方，店員通常要走進椅子前才能補滿，若強硬進去補齊會造成客人的困擾，因此都會等待顧客離開再動作，「雖然這樣乍看之下沒有影響到其他人，但還是希望不要推這波風潮，不然壽司郎的員工下午還是會很難做事的，大家互相理解一下」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近日一名女大學生在Threads，表示壽司郎下午時段來客數少，只要點一碗茶碗蒸，就可以把壽司郎當作咖啡廳在裡頭讀書。她也曬出短片與照片證明，畫面中她優雅地坐在椅子上，桌上還擺著一台平板、一碗茶碗蒸，強調「下午的壽司郎沒有客滿，也沒有低消」，希望大家都懂得「如何善用零碎時間」。
但也有人持不同見解，認為下午時段客人數少，就算只點茶碗蒸待一整個上午也不會影響其他人入店權益，加上壽司郎沒低消問題，該舉動並無太大問題，「沒違法，店家又沒有規定不能這樣，也沒妨礙到其他人，他沒影響任何人，我在迴轉壽司待過，有些人也是吃一、兩盤就在滑手機，滑個好幾個小時，我也不以為意，不要影響我工作就行」。
針對「壽司郎變圖書館」的狀況，前壽司郎員工有話要說！一名前壽司郎員工提到，下午時段其實是員工補餐具或茶杯時間，確保晚上餐期每桌都有足夠的用具。如果客人長時間待在用餐區的話，會讓店員不方便補齊餐具。
前店員提到，如水杯等用具因放在桌子最上方，店員通常要走進椅子前才能補滿，若強硬進去補齊會造成客人的困擾，因此都會等待顧客離開再動作，「雖然這樣乍看之下沒有影響到其他人，但還是希望不要推這波風潮，不然壽司郎的員工下午還是會很難做事的，大家互相理解一下」。