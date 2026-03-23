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民眾黨中配立委李貞秀的國籍爭議持續延燒，她日前接受館長訪問時表示，自己是來自中國湖南衡陽的「湘妹子」，並稱讚館長是兩岸中國人的福星，同時還提到共產黨將她的父母照顧得很好。對此，民進黨立委沈伯洋直言，依據中國《國家情報法》，李貞秀有義務為中國蒐集情報，其他委員若想幫她做聯合質詢，以此去跟政府要資料，沈認為都是「違反國家安全的共犯」。民進黨立法院黨團今（23）日上午召開輿情回應記者會，媒體關注李貞秀近日登上館長抖音節目，兩度強調自己來自中國湖南，並提及父母受到共產黨良好照顧，外界質疑若未來中國以其家人作為要脅手段，她究竟會效忠哪一方？是站在中國立場，還是替台灣人民發聲？沈伯洋則表示，李貞秀擁有中國國籍，這是大家都知道的事情，依照中國《國家情報法》，其有義務為中國蒐集情報，這個是她恐面臨的風險。沈伯洋續指，所以他一再強調，民眾黨提名李貞秀，又不斷在內政委員會護航，這個都是在害她，就是沒有保護新住民。沈伯洋認為，如果真的要保護李貞秀，就不應該提名她，也不應該讓她就任，不然中國就可以輕易地藉由李貞秀的家人，去逼迫她行駛中國法律的義務，所以針對這件事情，真正不尊重新住民、不想保護人的，其實就是國民黨跟民眾黨。媒體也追問，李貞秀若已取得台灣戶籍，理應以「台灣新住民」自稱，為何仍多次強調自己是「中國湖南的湘妹子」，不免讓外界質疑，究竟是幫台灣人民講話，還是用中國人民角度發聲？這也讓沈伯洋納悶「當然是很奇怪」，理論上李貞秀的戶籍應該在台灣才對，國籍的部分也很明顯就是具備，不然怎麼會在就任前稱「去中國被拒絕」，那就表示她是有國籍的。沈伯洋指出，所以不管是國籍還是戶籍的宣稱之下，李貞秀在雙重文件上都是出現問題，更別說其於立法院宣誓就任的時候，她交出來的文件也可能是做假的。沈伯洋強調，目前在內政委員會中，其他委員想要幫李貞秀做聯合質詢，以此去跟政府要資料，沈認為已經是「違反國家安全的共犯」。