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一、重視成長速度與學習機會

二、關注企業文化與價值認同

三、期待工作具有意義與影響力

隨著AI與數位產業快速發展，新世代求職者對工作的期待也逐漸轉型。網銀國際連續8年走入全台大專院校，近年校園徵才觀察，Z世代在求職時除了薪資與福利條件，更加重視企業是否能提供成長機會、學習環境與長期職涯發展。今年3月，網銀國際集團前進臺灣大學、清華大學及成功大學參與校園徵才活動，從現場互動可以看見，相較於過去求職者多半關注薪資條件，如今學生更積極了解企業的多元文化（DEI）、教育訓練制度、職涯發展路徑以及未來成長空間；非應屆畢業生則更加關注實習機會，希望透過實務歷練提早銜接職場。網銀國際人資長Julia 指出，透過多年校園徵才經驗，新世代求職者關注的三大趨勢：相較過去重視穩定職涯，新世代人才更希望在職涯初期快速累積能力與經驗，因此教育訓練制度、內部學習資源與職涯發展機會，成為求職時的重要考量。Z世代更在意企業文化是否開放、透明，是否鼓勵多元觀點與創新想法，也希望能在尊重差異的工作環境中發展。除了薪資與福利外，新世代人才也希望自己的工作能參與更大的產業發展，並在團隊中產生實際影響。網銀國際資深技術總監曾于修認為，在AI快速發展的時代，企業對人才的期待已不再侷限於單一專業技能，而是更重視跨領域整合能力、創新思維與持續學習的態度。「在AI加速發展的環境下，企業需要的不只是專才，而是能跨領域整合、具備創新思維並善用AI工具的人才。懂得持續學習與自我成長的人，更能在未來職場中展現競爭力。」Julia指出，回應年輕世代對成長與學習的期待，網銀國際持續優化人才培育制度。針對主管養成，集團設有「主管共識營」課程，透過實務交流與經驗傳承；在實習制度方面，導入「雙導師制度」，由兩名正式員工共同帶領一名實習生，提供更完整的職涯指導與支持。人力資源策略上，網銀國際將員工幸福感視為企業永續的重要基石，從制度與文化雙軌並行推動，包括教育訓練補助、清晰的職涯發展路徑、內部輪調與晉升機會，以及EAPs員工協助方案，提供全年免費心理諮詢服務，全面關注員工身心健康與工作生活平衡。多元、平等與共融（DEI）的實踐方面，網銀國際致力打造尊重差異、鼓勵多元觀點的職場環境。目前集團總部整體性別比例均衡，員工結構以25至34歲為主力（49.4%），並結合35至44歲中堅人才（28.9%），形成多世代協作的團隊樣貌。此外，公司亦建立系統化新人支持流程。新進員工於3個月試用期內，人資單位安排多次關懷訪談與滿意度調查，協助新人順利適應工作環境。同時，集團也推動員工推薦制度，鼓勵員工推薦認同企業文化的人才加入，形成良性循環的人才招募機制。