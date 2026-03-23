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執政黨「非核家園」政策急轉彎，總統賴清德21日出席活動時表示，經過經濟部審慎評估，核二與核三廠已具備重啟運轉條件，目前台電正著手準備相關程序，預計3月底將重啟計畫送交核安會審議。對此，作家「漂浪島嶼」點名現任勞動部長的洪申翰，應該秉持任官不改其志的立場，力挽「復核」狂瀾，以免讓社運界批判失望，讓國家發展走回正確方向。漂浪島嶼提到，日前318，社會在探討318社運入閣的人選，聚焦在國安會副秘書長林飛帆；但是卻遺漏勞動部長洪申瀚，當初任職反核主力綠色公民行動聯盟副秘書長，長期參與守護樂生、非核家園、318等社運行動。2019年，民進黨借重洪申翰社運、非核的長才，邀請成為不分區立委，又擔任民進黨中常委；2024年發生勞動部霸凌案，跨界成為勞動部長，在社運入閣中，算是官場職務最高，為民服務最久。漂浪島嶼續指，現今民進黨復核政策，立場轉彎，衝擊社會，反核陣營、社運人士紛紛批判，綠色公民行動聯盟在全國廢核行動平台，發出「倒行逆施恐造成災難性後果」的警語。為經濟擁核，國民黨老招，如今民進黨吃了口水，複製復核，完全有違過去街頭反核理念，目前內閣之中，洪申翰由社運到入閣，歷經街頭抗爭與國外會議，最理解非核綠能論述，最有能力說明復核錯誤所在。「期待曾任綠盟副秘書長，作為反核、社運入閣的洪申翰部長，應該秉持任官不改其志的立場。」漂浪島嶼呼籲，藉其嫻熟廢核論述的長才，在政黨與內閣進行溝通說明，力挽復核狂瀾，以免讓社運界批判失望，讓國家發展走回正確方向。最後，漂浪島嶼更是再次強調，社運入閣不改其志，職務越高責任越重，社運界期待黨內反核清音。