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若以中油實收資本額1300億元計算，累積虧損已經高達6成，早已觸發《公司法》第211條第1項，「公司虧損達實收資本額2分之1時，董事會應於最近一次股東會報告」的提早預警機制。

下一個警示點便是「資不抵債」，以中油在今年1月的1.12兆元的資產，以及1.04兆元的負債計算，只要中油再增加800億元負債，中油就將面臨破產。這樣的負債看似距離破產很遠，但中油就曾經在2022年虧損2144億元，只要面臨風險就是真的是一步之遙。

受到伊朗戰爭及荷莫茲海峽封鎖，國際油價上沖下洗，中油上週宣布，今（23）日凌晨起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，無論是92無鉛至98無鉛，全數突破30元大關。而中油為調控國內油價，3週已吸收34.26億元，導致本身財務缺口持續擴大，距離破產僅剩800億元。對此，中油向經濟部提出4年增資3500億元增資計畫，但必須要政院及立院點頭才可能完成。隨著伊朗戰爭即將進入一個月，國際油價面臨上沖下洗，頻繁在每桶100美元大關上下跳。據最新價格，布蘭特原油（Brent）期貨價格為每桶107.1美元，西德州原油期貨價格（WTI）為每桶98.9美元，價格處於高點。據中油上週公布油價，23日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元；所有汽油都漲破30元大關。儘管終端售價調升，中油並未因為漲價受惠，反倒成為苦主。因為按3週國際能源走勢，油價至少要漲近30元，但為了控制國內油價及物價，中油把大部分漲幅全部自行吸收，據估計3週已經吸收34.26億元。雪上加霜的是，中油過去6年連續虧損，截至2025年底累積虧損已達804億元，負債率超過93%；對此，中油因應之道是先擴大資本額，經濟部次長何晉滄表示，目前經濟部收到中油增資3500億元案，行政院正在審議增資案，並希望獲立法院支持。然而，中油並非首次提出增資要求，2022年也就是俄烏戰爭爆發200億元增資、2023年也提出1000億元增資；2024年、2025也向經濟部提出增資及撥補計畫，但相較於政府對於台電撥補、增資案的積極態度，中油可是連年遭到經濟部「已讀不回」。經濟部官員澄清，中油這次所提的4年3500億元增資案是有正式函文來，先前多是口頭訴求，因此只能說這次是正式提出；而這次經濟部考量到中油後續累虧已超過資本額的一半，再加上戰爭關係必須要更多錢去搶天然氣、原油，以及吸收油氣價格，恐陷入負淨值。官員補充，中油百分之百都是經濟部持股，不用面對民股議題，但倘若中油成為負淨值，即便尚未到破產階段，但一家國營事業淨值是負的，不僅會影響到信用評等、以及未來借貸，對於公司長期發展不會有幫助。然而，即便政院對中油增資案點頭，仍必須要經過立法院同意，按照2024年藍白掌握立法院過半數，連年封殺台電撥補案情況，中油要爭取增資可說是難上加難。