我是廣告 請繼續往下閱讀

橘白貓「天天托腮沉思」變哲學家！送醫檢查找真相：天生有問題

▲佛洛伊德（Floyd）經常擺出「托腮沉思」的睿智模樣，如同「貓界哲學家」一樣。（圖／TikTok@sheltervetnurse）

沒想到送醫檢查後竟發現，佛洛伊德天生前腿畸形，所以才會做出如同「人類一般的托腮」手勢

但麗茲不感到嫌棄，反而更加開心，坦言「領養這隻貓咪是自己做過最好的決定！」

橘白貓天生殘疾「主人更愛牠」！睿智模樣全網爆紅：百萬人朝聖

▲佛洛伊德儘管前腿不良於行，但依舊可以有活力地用後腿行動。（圖／TikTok@sheltervetnurse）

貓界學者有看過嗎？近日國外有名女子麗茲（Lise Frost）收養一隻橘白貓咪佛洛伊德（Floyd），而佛洛伊德的托腮短片也在網路上爆紅，至今已累積超過590萬人觀看。一名曾在動物收容所擔任獸醫護士的女子麗茲（Lise Frost）近日在TikTok貼出一段短片，畫面中有隻顏值高又可愛的橘白貓，表示是從收容所領養的，之所以相中牠，是因為貓咪待在籠舍內總是在「托腮沉思」，如同「貓界哲學家」的睿智模樣深得麗茲的心，當下馬上決定帶主子回家，並取名為佛洛伊德（Floyd）。但麗茲原先以為帶回一隻睿智的學者貓，，儘管佛洛伊德天生有殘疾，麗茲認為，，更透露家中還有另外3隻同樣有殘疾的貓咪，希望藉由佛洛伊德的故事讓大家更理解殘疾動物的處境。佛洛伊德的故事曝光後，相關影片至今已經在網路上累積超過590萬人觀看，網友們不僅淪陷在佛洛伊德可愛外表下，也對佛洛伊德重獲新貓生感到開心，「牠真的太可愛了」、「每隻貓都是可愛的，貓咪的存在本身就是世界上最美好、可愛的事物」、「謝謝飼主沒有因為牠天生殘疾就拋棄牠」。