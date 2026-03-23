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民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議未解，16日在立法院內政委員會質詢處女秀，慘遭內政部長劉世芳拒絕備詢，而擔任會議主席的民進黨立委李柏毅也裁示官員不必詢答、提供資料；這讓民眾黨前主席柯文哲怒嗆，劉世芳的行為就像「納粹」。對此，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉怒轟，如此不倫不類的比喻，柯文哲肖想讓司法機關認為他腦袋有問題，而免除入監服刑。謝志偉指出，柯文哲竟然拿「納粹屠殺600萬猶太人」，來比喻內政部長劉世芳不接受李貞秀的質詢是「種族歧視」；且不說，劉部長有她的「國家安全之憲政思考」的基礎，而就算不是如此，屠殺600萬猶太人的滔天大罪，可以如此廉價地拿來作比擬的標準嗎？「他知不知道，這個如此不倫不類的比喻，等於是在變相幫納粹洗白滔天大罪嗎？」謝志偉批評，同時也指出，不過如果柯文哲是肖想讓司法機關因此認為他腦袋有問題，而免除入監服刑，倒不排除是可能有機會的！柯文哲21日到嘉義開講，針對劉世芳無視李貞秀的行為，讓他聯想到第二次世界大戰的納粹，德國人殺了600萬的猶太人，並直呼：「就是種族歧視！」柯文哲強調，不需要因為李貞秀的中配身分，就要去修理、欺負人家，「沒有必要啦，那個都是意識形態」。