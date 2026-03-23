三月瘋媽祖的熱潮即將席捲全台！為了服務廣大信眾參與「2026 白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香」盛事，台灣高鐵不僅首度推出期間限定的「祈福頭靠墊」，更針對進香的重要節點加開 10 班次列車，讓香燈腳們能輕鬆跟隨媽祖的腳步。
進香高鐵3/25開始購票！香燈腳快設好鬧鐘
高鐵公司表示，本次特別參照了白沙屯媽祖的進香日程，貼心規劃了符合儀式時間的10 班次加班列車，開賣時間是 3 月 25 日（三）凌晨零時起開放預購。
高鐵公司指出，4月12日深夜（登轎）將增開於晚間10時07分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能參與子時的登轎安座儀式；此外，也於4月16日及17日增開班次停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於下午1時24分、2時24分抵達苗栗站。
進香期間，高鐵苗栗站將加派人力協助旅客，包括於客運轉運站5至8號公車月台，提供白沙屯接駁專車停靠；車站閘門前及1樓大廳1號出口處設置接駁轉乘公告；另與公路局必要時啟動「運具聯防疏運」，協助疏運旅客。
粉紅超跑進香期間限定亮點！高鐵換裝「祈福頭靠墊」
除了加班車之外，今年設計白沙屯拱天宮媽祖限定的「祈福頭靠墊」，自4月12日至20日於全車隊換裝，希望祝福所有旅客搭乘高鐵時能夠一路平安、「有靠有保庇」。
換裝期間：4/12（日）至 4/20（一）。
設計理念：以宮廟慶典、信眾行腳為靈感，融入廟宇飛簷的莊嚴線條。
祈福寓意：讓所有搭乘高鐵的旅客都能感受「有靠有保庇」的祝福，傳遞台灣淳厚的人文魅力。
白沙屯媽祖進香活動增開車次表
高鐵苗栗站轉乘接駁指南
針對搭高鐵到苗栗準備起駕或回程的旅客，高鐵苗栗站已做好全面準備：
接駁專車停靠點：客運轉運站 5 至 8 號公車月台。
站內動線指引：車站閘門前、1 樓大廳 1 號出口處皆設有顯眼的接駁轉乘公告。
現場協助：增開期間將加派人力引導，並與公路局保持聯繫，隨時啟動「運具聯防疏運」機制。
資料來源：高鐵公司
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高鐵公司表示，本次特別參照了白沙屯媽祖的進香日程，貼心規劃了符合儀式時間的10 班次加班列車，開賣時間是 3 月 25 日（三）凌晨零時起開放預購。
高鐵公司指出，4月12日深夜（登轎）將增開於晚間10時07分停靠苗栗站的南下1561車次（南港－台中區間車），讓信徒能參與子時的登轎安座儀式；此外，也於4月16日及17日增開班次停靠雲林、嘉義，服務往返北港進香的旅客；另於4月20日增開從台中站發車的北上1534、1538車次，分別於下午1時24分、2時24分抵達苗栗站。
除了加班車之外，今年設計白沙屯拱天宮媽祖限定的「祈福頭靠墊」，自4月12日至20日於全車隊換裝，希望祝福所有旅客搭乘高鐵時能夠一路平安、「有靠有保庇」。
換裝期間：4/12（日）至 4/20（一）。
設計理念：以宮廟慶典、信眾行腳為靈感，融入廟宇飛簷的莊嚴線條。
祈福寓意：讓所有搭乘高鐵的旅客都能感受「有靠有保庇」的祝福，傳遞台灣淳厚的人文魅力。
針對搭高鐵到苗栗準備起駕或回程的旅客，高鐵苗栗站已做好全面準備：
接駁專車停靠點：客運轉運站 5 至 8 號公車月台。
站內動線指引：車站閘門前、1 樓大廳 1 號出口處皆設有顯眼的接駁轉乘公告。
現場協助：增開期間將加派人力引導，並與公路局保持聯繫，隨時啟動「運具聯防疏運」機制。
資料來源：高鐵公司