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民眾黨中國籍立委李貞秀16日在立法院初登板質詢，慘遭內政部長劉世芳無視。今（23）日內政委員會上，民眾黨則祭出「聯合質詢」大絕，試圖讓李貞秀闖關成功；而在民進黨立委黃捷質詢時，李貞秀還一屁股坐上主席台，自稱是代理召委，掀起爭議。對此，作家顏擇雅反酸，李貞秀太囂張跋扈，沒有一個立委該有的樣子，把中國人在台灣的形象往下拉。顏擇雅指出，民眾黨把李貞秀推到前面，讓她天天上新聞，不能說完全沒傷害到民進黨；這件事在網上引起的爭論，不管是官員還是基層，只要語言有流露出歧視中配的意思，就一定會傷害民進黨。不過話說回來，李貞秀到底適不適合擔任立委？相信台灣多數民意是認為不適合的。「還有別忘了，事情發展到現在，還有一個更大的受害者，就是中國人在台灣的形象。」顏擇雅表示，老實說不懂中國人為什麼不生氣？想想，中共那邊挑選代表台灣的人大代表或黨代表，如果不是氣質端正的陳雲英與盧麗安，而是黃安、劉樂妍之流，台灣人一定氣死了。顏擇雅提到，兩岸來往這麼多年，許多台灣人都結交過溫文有禮的中國人，像富察在文化界就風評極好，也有努力融入台灣社會的中配，見聞廣博的知識份子也不少，這些人都大大提升中國人在台灣的形象。「但李貞秀這個人太有爭議了，明明是結婚才取得身分，卻在登記參選第2天就辦理離婚，好像把立委位子看得比婚姻家庭還重，讓台灣人很難信任她。」顏擇雅直言，且李貞秀已經不是中配了，怎還能代表中配？重點是李太囂張跋扈，沒有一個立委該有的樣子，把中國人在台灣的形象往下拉。當然始作俑者是民眾黨，相信下次大家要再把不分區投給民眾黨之前，會先三思。