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爸媽看過來！今年兒童節連假，帶孩子來台中海洋館當個「愛讀書的小海粉」吧！台中市政府觀光旅遊局攜手「台中海洋館」推出「圖書募集－捐書免費暢遊」活動。邀請民眾透過捐書行動分享閱讀資源，落實教育循環，讓孩子在探索海洋世界的同時，也能在書香中度過深具教育意義的假期。觀旅局表示，本次活動將於4月3日至4月6日展開。凡6歲以上、未滿12歲之兒童，家長可先至海洋館官網預約限定方案，並於現場捐贈2本符合規定之書籍，即可享有「兒童免費入館」優惠一次。為確保參觀品質，每場次限量50名。觀旅局長陳美秀強調，此次「捐書入館」不僅是資源共享，更是海洋教育的延伸。館內規劃了六大主題展區，包括全台首創的「360度鯊魚虛實展示缸」及「麥哲倫企鵝展示區」。值得一提的是，館內6隻麥哲倫企鵝近期已成功配對並產下4顆蛋，成為今年連假最受期待的新亮點。觀旅局指出，台中海洋館以「從台中河川 流向世界之海」為策展主軸，採創新開放式展示設計，打破傳統封閉式水族箱形式，讓遊客能更近距離觀察海洋生物。