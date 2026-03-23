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太平居民引頸期盼的捷運藍線延伸案進度再跨大步！台中市府於3月20日再次向交通部遞交可行性研究修正報告，規劃全長 4.66 公里、設置 4 座地下車站，路線將從太平區直通台中火車站。市府強調，未來延伸線將與藍線主線整合營運，提供「一車到底」免轉乘服務，不僅補足東區與太平交通缺口，更可望因財務計畫調整，爭取到中央多2成的經費補助。捷工局指出，此次修正案依據中央財力分級及最新補助政策進行精算，同步更新稅收推估與經費分擔資料。在維持工程總經費403.14億元不變的前提下，透過財務條件調整，預估中央補助比率將提升約20%。此舉不僅讓經費分攤更貼近現行制度設計，亦能合理反映地方財政能力，有助於爭取中央支持並減輕地方負擔，實質提升計畫推動的可行性。根據規劃，捷運藍線延伸太平路線自太平區東平路出發，行經太平路、振興路，銜接進德路捷運藍線B20站，並串聯台中火車站，全長約4.66公里。全線採中運量地下化系統，共設置4座地下車站，完工後可有效強化台中東區及太平地區的公共運輸服務，補足既有捷運路網缺口。捷工局進一步表示，考量捷運藍線主線預計於今年（115）年中動工，延伸線若能順利獲中央核定，未來將可與主線整合營運，提供乘客「一車到底」的直達服務。這不僅能大幅提升轉乘便利性與運輸效率，更能擴大捷運服務範圍，強化台中都會區的整體通勤網絡。捷工局長蘇瑞文強調，此案已依交通部意見拆分為「屯區捷運環狀線」及「藍線延伸太平」兩案分頭並進。目前計畫已趨成熟，不僅於去年底獲中央認定符合免提送促參平台條件，今年 1 月也已完成財務調整。蘇瑞文表示，後續將全力配合中央審查，於可行性研究核定後，接續辦理綜合規劃及設計作業。隨著捷運路網逐步成形，未來不僅能滿足市民通勤、通學需求，更將帶動沿線觀光與產業發展，促進台中城市均衡發展與全面升級。