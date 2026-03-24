如果辦理了拋棄繼承，但銀行還是上門追債該怎麼辦？恩典法律事務所律師蘇家宏分享一個案例，一對夫妻育有5位小孩，父親過世後，將全家人協議將老家過戶給二妹，其他人都選擇拋棄繼承，沒想到銀行卻寄來調解通知書，表示三妹在外欠下卡債，而且當初繼承時應有6分之1的繼承權，認為三妹當初放棄持分是為了躲避債務的脫產行為，要求撤銷當年的房屋過戶，對此律師蘇家宏提供了解決辦法。
老家給二妹單獨繼承 卻收到銀行調解通知書
律師蘇家宏在臉書粉專表示，有位大姐寫了一封厚厚的信件給他，希望他幫忙想想辦法，她的父母育有5個孩子，她是家中的老大，父親生前是辛苦的勞工，母親洗腎多年需要人照顧，大姐自己身體微恙無法正常工作，還有一個身心有狀況的小弟，平時大姐、小弟和母親同住在父親留下的老家中。家中二女兒是普通上班族，而三女兒和四女兒讓父母相當操心，三女兒甚至為了一個渣男，欠下一大筆卡債。
大姐透露，父親在2017年過世時沒有留下遺囑，不過生前曾有交代，指出不要把房子留給老三和老四。一家人後來透過「擲筊」請示父親，決定將房子全由二女兒繼承。當時三女兒也親自簽名配合協議，順利把老家過戶給二女兒。原以為事情到這邊就告一段落，沒想到多年過去，銀行竟寄了調解通知書給二女兒，主張三妹原本有6分之1的繼承權，認為三妹當初放棄持分是為了躲避債務的脫產行為，要求撤銷當年的房屋過戶。
收到銀行討債先別慌 4關鍵先釐清
大姐因此想詢問，明明辦理繼承的手續都是合法完成，銀行卻主張要撤銷，面對這種情況家人該如何自保？律師蘇家宏表示，遇到銀行強勢討債，先別被法院調解通知書嚇到，應該先釐清以下4個關鍵：
1、過戶不是無效，是銀行主張「撤銷」：當時過戶手續在法律上是沒問題的，但銀行認為三妹本來有6分之1的繼承權，卻選擇放棄，有「脫產」的嫌疑，因此向法院聲請撤銷這個行為，不過，這必須經過法院判決同意，而不是銀行說了算。
2、遇到催討莫慌忙，冷靜確認「關鍵問題」：遇到銀行追討債，可先確認三妹的債務是否真實存在？接著了解債務是否已經超過法律的追討時效，以及銀行的「撤銷權」是否也超過時效了，最後銀行這樣的訴求，是否有濫用權利的疑慮。
3、法院拋棄繼承與協議分割的差異：如果當年三妹是在父親過世3個月內向法院辦理正式的拋棄繼承，她就不具備繼承人身分，銀行也無法追討這筆遺產，但如果家人採取的是遺產分割協議書的方式將權利讓給二妹，這在法律上銀行就可能有主張撤銷的空間。
4、愛不能盲目，個人債務個人還：大姐心疼妹妹，想問能不能用《民法》第1031條叫渣男吞下債務？但現實是「冤有頭債有主」，既然是三妹願意替他借錢，在法律上債主就是三妹，提醒大家在愛情裡，無論如何一定要守好自己的法律底線。
資料來源：恩典法律事務所律師蘇家宏
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律師蘇家宏在臉書粉專表示，有位大姐寫了一封厚厚的信件給他，希望他幫忙想想辦法，她的父母育有5個孩子，她是家中的老大，父親生前是辛苦的勞工，母親洗腎多年需要人照顧，大姐自己身體微恙無法正常工作，還有一個身心有狀況的小弟，平時大姐、小弟和母親同住在父親留下的老家中。家中二女兒是普通上班族，而三女兒和四女兒讓父母相當操心，三女兒甚至為了一個渣男，欠下一大筆卡債。
大姐透露，父親在2017年過世時沒有留下遺囑，不過生前曾有交代，指出不要把房子留給老三和老四。一家人後來透過「擲筊」請示父親，決定將房子全由二女兒繼承。當時三女兒也親自簽名配合協議，順利把老家過戶給二女兒。原以為事情到這邊就告一段落，沒想到多年過去，銀行竟寄了調解通知書給二女兒，主張三妹原本有6分之1的繼承權，認為三妹當初放棄持分是為了躲避債務的脫產行為，要求撤銷當年的房屋過戶。
大姐因此想詢問，明明辦理繼承的手續都是合法完成，銀行卻主張要撤銷，面對這種情況家人該如何自保？律師蘇家宏表示，遇到銀行強勢討債，先別被法院調解通知書嚇到，應該先釐清以下4個關鍵：
1、過戶不是無效，是銀行主張「撤銷」：當時過戶手續在法律上是沒問題的，但銀行認為三妹本來有6分之1的繼承權，卻選擇放棄，有「脫產」的嫌疑，因此向法院聲請撤銷這個行為，不過，這必須經過法院判決同意，而不是銀行說了算。
2、遇到催討莫慌忙，冷靜確認「關鍵問題」：遇到銀行追討債，可先確認三妹的債務是否真實存在？接著了解債務是否已經超過法律的追討時效，以及銀行的「撤銷權」是否也超過時效了，最後銀行這樣的訴求，是否有濫用權利的疑慮。
3、法院拋棄繼承與協議分割的差異：如果當年三妹是在父親過世3個月內向法院辦理正式的拋棄繼承，她就不具備繼承人身分，銀行也無法追討這筆遺產，但如果家人採取的是遺產分割協議書的方式將權利讓給二妹，這在法律上銀行就可能有主張撤銷的空間。
4、愛不能盲目，個人債務個人還：大姐心疼妹妹，想問能不能用《民法》第1031條叫渣男吞下債務？但現實是「冤有頭債有主」，既然是三妹願意替他借錢，在法律上債主就是三妹，提醒大家在愛情裡，無論如何一定要守好自己的法律底線。