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英國媒體《金融時報》（Financial Times）22日報導，伊朗戰爭導致波斯灣天然氣船隻都無法出動，先前出發船隻已經陸續到港，台灣夏季恐爆發嚴重缺電危機。經濟部能源署澄清，國內5月底前已完成天然氣供應與船期調度準備，6月已規劃增加進口非中東地區天然氣，確保供應穩定，絕無外媒報導所稱之天然氣短缺危機。據《金融時報》報導，伊朗戰爭前最後一批從波斯灣出發的液化天然氣（LNG）載運船陸續抵達目的地，點名台灣在全面轉向再生能源之前，先從燃煤轉向「更乾淨的天然氣」，同時逐步淘汰核能。這種能源結構平時或許是理想藍圖，但在地緣政治危機爆發時，卻成了最脆弱的軟肋。能源署指出，我國天然氣進口來源早已多元分散至14國，並非單一依賴中東地區，因中東戰事影響，中油公司更擴大調度非中東氣源因應，以充裕的氣源確保國內所需。而中油、台電公司雙方已有供需聯繫及預警機制，可即時掌握市場需求變化以作出因應。目前中油公司盤點氣源均充足無虞，台電公司天然氣發電機組亦依既定排程進行操作，同時台電公司已備妥具體因應方案，包含強化機組運轉維護、合理調度水力機組、實施需求面管理措施等，確保我國供電穩定。