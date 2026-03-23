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▲30年前一群年輕人赴美參與民進黨外交訓練課程，何欣純笑說，照片裡有些「同學」現在已認不出來。（圖／何欣純提供，2026.03.23）

民進黨台中市長參選人何欣純日前受邀在「春季女青培力營」當講師，講述從政初衷，過程中秀出年輕時赴美國會研習時的照片，副總統蕭美琴赫然在其中！清秀立體的五官在人群中相當亮眼。何欣純說，兩人相識30年，從「純琴美少女」時期一路互相打氣、欣賞，蕭美琴的溫暖與堅韌也一如往昔。民進黨青壯世代的台中市議員謝家宜上周末舉辦「春季女青培力營」，邀請台中市長參選人何欣純、立委吳沛憶、立委張雅琳、前行政院副發言人謝子涵擔任講師，與學員分享女性從政心路歷程。何欣純於營隊中分享成長過程，坦言出身在較傳統的家庭，長輩多少有些重男輕女，她抱著「為什麽女生就是會被忽略」的疑問，前往英國約克大學修讀婦女研究，當選台中縣議員後，積極推動成立家暴服務中心、單親諮詢專線、引進專業社工等。她表示自己年輕時，多數從政者對於女性議題不了解，如今社會環境對女性重視程度升高，她鼓勵學員勇敢嘗試各種可能。演講中何欣純秀出年輕時的照片，其中一張大合照讓眾人眼睛一亮，畫面最前排一名貌似混血兒的女孩，就是年輕時的蕭美琴。何欣純說，1996年她申請到美國國會研習，大她2歲的蕭美琴已碩士畢業，擔任民進黨駐美代表處活動執行長，從課程設計規劃到講師邀請，蕭美琴都要張羅盯場，因此對她印象很深刻，當時一群年輕人抱持著最純粹的心、正直的想法在民進黨外交訓練課程時合照，「純琴」的這分信念和情誼也持續30年。