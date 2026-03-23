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黃金因為價穩、保值，一直被視為「避險神器」，今年1月一度漲至每盎司5354.8美元，2月底美國、以色列對伊朗開戰，金價一度飆升到5401美元，但隨即快速回落，今日已經摜破4200美元，等於3週時間衰退22%。黃金價格2020年後曾經因為疫情出現回檔，並在2022年俄烏戰爭就連年攀升，當時還僅有1640美元，到今年1月就來到5354美元的高點。隨後雖然出現波動，但在美國、以色列襲擊伊朗的隔日，3月1日價格來到5401美元的新高點。黃金價格僅僅是曇花一現，隨後便持續下探，過去一周金價大跌逾1成，刷新1983年以來的最高單周跌幅紀錄。今日更是從4461美元，一路下滑至4116美元，頹勢未散。避險神器為什麼在這次伊朗戰爭反而出現價跌？外界分析，先前金價下跌是因為戰爭導致原油供需嚴重失衡，現在有市場資金流向油市。而因為戰爭持續，導致能源價格高漲，加深通膨壓力，降低市場對美國聯準會（Fed）降息的預期，讓無法孳息的黃金失去吸引力，也讓對黃金構成壓力。