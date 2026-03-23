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國民黨台北市中正萬華議員參選人李孝亮近日爭議不斷，才剛躲過黨內開除黨籍的風波，如今他又被外界爆料擁有「雙重國籍」，甚至涉及逃避兵役，引發高度關注。對此，台北市政府兵役局說明，李孝亮目前仍在服兵役年齡範圍內，不過依照舊制規定，僑民若在台「投資達1000萬元」可申請暫緩徵兵，而李孝亮符合該條件，且其居住時間也已超過1年，因此具備相關資格。兵役局今（23）日指出，雖然該項規定已於2025年9月修法刪除，但由於李孝亮是在修法前提出申請，依法適用「不溯及既往」原則，因此不受新法影響。兵役局表示，只要其申請條件未消失，暫緩徵兵的效力就會維持，也就是說，李孝亮繼續在台投資達1000萬元，北市兵役局都不會對其發出徵兵令。另一方面，李孝亮先前曾遭黨內檢舉，指其在去年大罷免期間的言行「損害黨形象」，被建議開除其黨籍，或是取消參選資格；不過，台北市黨部召開紀律委員會後，最終決議不予處分。孰料，李孝亮的爭議一波接著一波，此後又捲入雙重國籍及閃兵疑雲。李孝亮昨（22）日坦承，自己同時持有中華民國與加拿大國籍，並已主動向加拿大駐台代表處諮詢放棄國籍的相關程序，後續將著手處理。至於兵役問題，他則強調，一切皆依法申請與辦理，絕無違法規避兵役的情形，也不存在任何模糊空間。