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壽司郎、《庫洛魔法使》連動！推4款限定餐點

▲壽司郎、《庫洛魔法使》以「小櫻與壽司郎的奇幻冒險」為主題，推出一系列精緻聯名餐點、限定店面。（圖／壽司郎提供）

消費滿500送盲袋透卡

▲壽司郎、《庫洛魔法使》聯名期間，在全台門市內用消費，單筆發票滿500元就送「盲袋透卡」1張、滿1000元贈2張。（圖／壽司郎提供）

加價購零錢包、鑰匙圈

▲壽司郎、《庫洛魔法使》聯名期間，單筆發票滿500元可以250元加購「零錢包」1個、滿1000元可以500元加購2個。（圖／壽司郎提供）

台灣壽司郎與經典動畫《庫洛魔法使 透明牌篇》夢幻聯動！今（23）日起一路至4月26日，雙方以「小櫻與壽司郎的奇幻冒險」為主題，推出一系列精緻聯名餐點、22款透明卡牌與珍藏級周邊商品，包括鑰匙圈、零錢包等，全台也設置6家主題壽司郎限定店，喜歡小櫻的粉絲千萬別錯過。壽司郎本次聯名菜單以《庫洛魔法使 透明牌篇》中深受喜愛的「人氣角色」與充滿幻想色彩的「透明牌元素」為靈感，設計4款限定餐點，包括「小櫻幸福草莓蛋糕（140元）」、「小狼燒賣海苔包（60元）」、「知世鰻魚玉子紫蘇卷（60元）」、「小可章魚燒風豆皮壽司（40元）」等。壽司郎指出，從3月23日開始，在全台壽司郎門市內用消費，單筆發票滿500元就送「盲袋透卡」1張、滿1000元贈2張，透卡共22款、含3款隱藏版，全台限量10萬張，送完為止。同捆購則於3月23日起，在全台壽司郎門市點150元「可樂／雪碧／可爾必思／冷泡茶」飲料組合，即可獲得「甜點系列杯子盲盒」1個，共５款，全台限量2萬個。加價購部分，壽司郎提及，單筆發票滿500元可以250元加購「零錢包」1個、滿1000元可以500元加購2個；3月30日起單筆發票滿500元可以100元加購「盲袋壓克力鑰匙圈」1個，滿1000元可以200元加購2個。4月6日起單筆發票滿500元可以250元加購「夢之杖叉匙組」1組，滿1000元可以500元加購2組。此外，為了讓粉絲能沉浸於《庫洛魔法使 透明牌篇》的夢幻場景，壽司郎精心打造全台6家主題限定店，包含「壽司郎台北中華路店、壽司郎新店中興路店、壽司郎桃園青埔店、壽司郎台中北屯松竹店、壽司郎台南南紡店、壽司郎高雄夢時代店」，讓粉絲可以朝聖打卡。