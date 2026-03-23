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▲張凌赫和王楚然的新戲《這一秒過火》未播先紅。（圖／翻攝自微博@這一秒過火官微）

張凌赫近來因古裝劇《逐玉》爆紅，憑「武安侯謝征」一角，人氣水漲船高，微博粉絲在一個月內暴增320萬，眼看《逐玉》即將收官，他的待播劇是和王楚然合作的《這一秒過火》，預告量已從400萬衝到584萬，預計在今年第一季播出，兩人在劇中上演禁忌「叔嫂戀」令人期待。張凌赫和王楚然的新戲《這一秒過火》搭著《逐玉》的順風車，還沒播出就受到高度期待，張凌赫在劇中飾演少帥之子「慕容清嶧」，一出生就被抱錯，還糟養父虐待，逃亡時被神秘孤女「任素素」王楚然所救，卻累及其家族遭滅頂之災。經年重逢，二人暗生情愫，但王楚然為救他人，毅然假死遁逃，留張凌赫沉淪於失愛之痛。3年後王楚然現身，卻成了張凌赫的準大嫂，一個滿是被背叛的怨；一個藏著難以言說的痛，在試探與拉扯間愛恨交織。《這一秒過火》改編自「匪我思存」的小說《如果這一秒，我沒遇見你》，匪我思存是愛情小說的翹楚之一，同時也有「虐文天花板」的稱號，幾乎所有作品都是悲劇收場，這不免也讓人擔心張凌赫和王楚然的結局。王楚然2023年和楊洋合作《我的人間煙火》，兩人的演技都被批評生硬，但她並沒有因此被擊倒，近日和丞磊搭檔的《成何體統》佳評如潮，演技大躍進，許多觀眾都很期待她和張凌赫的組合。