我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾麗緹在微博發聲明為小女兒照片的爭議事件道歉。（圖／微博@鍾麗緹Christy）

54歲女星鍾麗緹育有3名女兒，每人都繼承媽媽高顏值及好身材，讓她們一舉一動都備受關注。不料近日小女兒Cayla上傳的一張對鏡自拍，竟被捕捉後面有一名女性脫褲坐馬桶的畫面，疑似就是姊姊Jaden，火速爆發姊妹不合的傳聞。而對此，媽媽鍾麗緹也親上火線還原真相，表示入鏡的是Cayla同學，請大家不要再傳播照片，並自責對孩子的陪伴與教育不足，道歉表示「我深感愧疚與自責」。鍾麗緹在女兒的爭議爆發後，親發出長文坦承自己對孩子在教育上的疏忽，「作為一位母親，我必須坦承地承認，在孩子的成長與教育上，我存在很多疏忽與不足」。她自責表示因為工作忙碌，所以陪伴孩子時間較少，「對她們的關心、溝通與心理疏導都做得不夠，對此我深感愧疚與自責」。鍾麗緹接著澄清照片中坐在馬桶上的人不是二女兒Jaden，而是Cayla朋友，「不小心把同學的私密畫面拍了進去，給同學和家人帶來了很大困擾與不安，我真的非常抱歉、非常自責」，並向被影響同學與家屬道歉，呼籲外界不要再傳播照片。鍾麗緹自責表示因為做為父母的教育和監護不到位，所以讓年幼的孩子沒有意識到邊界問題，「已經第一時間刪除照片，認真跟孩子溝通，強調隱私和尊重的重要性」，承諾未來會更加謹慎、做一個更合格、更用心的媽媽。Cayla在社群分享照片時，穿著白色低胸小背心，對著鏡頭擺出自拍姿勢，看得出來相當在意畫面效果，甚至還用貼圖把胸前重點部位遮住。不過照片曝光後，有網友發現背景遠處竟有人坐在馬桶上，雖然沒有走光，但整個如廁場景都被拍進去，卻沒有任何修圖或馬賽克處理，讓不少人看傻眼，質疑她故意上傳，直批「自己的記得遮，別人的卻完全不管」、「這完全是不尊重隱私」。但也有人替Cayla說話，指出她從小就有弱視問題，可能根本沒注意到後方的人。事實上，鍾麗緹過去曾在直播中透露，小女兒出生時一隻眼睛幾乎看不到，近視度數一度高達1000度，後來經過治療才改善到約500度，因此有人認為這次事件未必出於惡意，而是沒注意到細節。