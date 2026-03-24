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中東衝突對東南亞能源鏈的衝擊，正從油價波動一路延燒到民生。柬埔寨能源供應商Sokimex宣布，因自3月初起無法進口液化石油氣（LPG），將從4月1日起暫停銷售，消息一出立刻引發市場對供氣穩定的關注。不過，柬埔寨政府強調，Sokimex在全國LPG市場占比僅約3%，整體供應尚未失控，當局也正加快尋找替代來源，盼在中東戰事持續升溫之際，先穩住民生與市場信心。Sokimex於3月22日晚間發布聲明指出，受中東地區持續衝突影響，國際能源運輸受阻，公司自3月初以來已無法進口LPG。在庫存不足、又難以滿足市場需求的情況下，決定自4月1日起暫停供應，直至另行通知。這項宣布，等於讓柬埔寨原本已經緊繃的能源市場，再度面臨新的壓力測試。根據Sokimex官網，該公司能源事業涵蓋汽油、柴油與液化石油氣，服務對象包括公部門與民間企業，並在全國設有超過500個服務站。雖然它並非柬埔寨LPG市場最大業者，但作為全國知名能源品牌，一旦停止供應，仍足以對部分運輸、餐飲與家庭用戶造成明顯心理衝擊，尤其是在外界對能源短缺本就高度敏感的時刻。面對外界憂慮，柬埔寨礦物與能源部長高洛塔納23日透過影片安撫市場，表示Sokimex僅占全國LPG市場約3%，國內仍有另外6家公司持續供應，民眾無須過度恐慌。他強調，現有供應網路仍足以支撐市場運作，政府也正在與企業及區域夥伴協調，確保民生、交通與工業部門的燃料需求不致出現大規模斷鏈。高洛塔納同時呼籲民眾，在當前供應不穩定的情況下，可考慮改用電飯鍋與電爐等設備，降低對LPG的依賴。當能源風險開始從進口端一路傳導到家庭廚房，官方穩定市場預期的難度，顯然也比過去更高。隨著戰事推升國際油價，柬埔寨先前已出現加油站暫停營業、外界質疑囤油待漲的情況，政府也曾出手調查市場流通與供應秩序。如今連LPG進口都遭遇阻礙，顯示這波能源危機已從車用燃料進一步擴散到民生燃氣，衝擊範圍正在擴大。柬埔寨政府仍試圖以「市場占比有限」來淡化Sokimex停供的實際影響，但從排隊加氣、民眾焦慮到官方頻頻喊話，都說明能源市場的情緒面已率先受到擾動。若中東衝突遲遲無法降溫，柬埔寨接下來要面對的，恐怕不只是單一業者停供，而是整體能源進口成本、民生成本與供應安全同步承壓的更大挑戰。